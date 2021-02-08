«Заменить США нельзя»: чего Палестине ждать от администрации Байдена

Администрация Джо Байдена планирует восстановить членство США в Совете по правам человека ООН.

«Когда все работает хорошо, Совет привлекает внимание к странам с наихудшими показателями в области прав человека и может служить сигналом для тех, кто борется против несправедливости и тирании. Вот почему США вернулись за стол»,

— написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Как сообщало ранее Associated Press, сперва Вашингтон намерен подключиться к работе СПЧ как страна-наблюдатель, а затем будет добиваться полноправного членства.

США покинули СПЧ ООН в 2018 году. Дональд Трамп, который занимал на тот момент пост президента, мотивировал этот шаг несогласием с позицией организации по Израилю, в частности, он был недоволен принятыми СПЧ резолюциями, критикующими вооруженное подавление палестинских протестов израильской армией.

Таким образом, Джо Байден предпримет очередной шаг, отменяющий решения его предшественника. Однако возвращение США в Совет по правам человека символизирует также и пересмотр курса Соединенных Штатов в отношении Израиля — более значительная перемена политики Вашингтона.

При Трампе США проводили политику полной поддержки Израиля в его конфликте с Палестиной, что повлияло на диалог Вашингтона и Рамаллы вплоть до объявления о полном разрыве отношений.

Смена власти в Соединенных Штатах дает палестинцам основания надеяться, что Белый дом будет более чувствителен к их позиции,

отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заведующая сектором международных вопросов Центра арабских исследований Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО Ирина Звягельская.

«Демпартия всегда уделяла куда больше внимания вопросу защиты прав человека, чем республиканцы. Это касалось и палестинцев, в свое время еще [экс-президент США Джимми] Картер, который сделал основой своей политики борьбу за права человека, говорил, что одним из примеров вопиющей несправедливости в этом смысле является палестинская проблема. <…> Вполне возможно, Байден выступит в защиту возобновления переговоров по Палестине, которые давно не ведутся, и это было бы достаточно позитивной вещью», — отмечает эксперт.

Джо Байден еще во время предвыборной кампании заявлял, что в случае победы он будет выступать против аннексии Израилем палестинских территорий. Признание суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан — часть предложенного администрацией Трампа плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Примерно через неделю после вступления в должность нового президента должностные лица администрации Байдена заявили о своем желании возобновить дипломатические усилия по палестинскому вопросу. Из Белого дома доносились обещания открыть офисы Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне и возобновить помощь палестинскому народу.

Вместе с тем США подавали и другие сигналы. Таковым было, к примеру, заявление Энтони Блинкена, что американское посольство в Израиле при администрации демократа Джо Байдена останется в Иерусалиме — вопрос статуса этого города является одним из главных противоречий между Израилем и Палестиной. В декабре 2017 года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства США из Тель-Авива.

Правда, не все эксперты ожидают резкого разворота от администрации Байдена в вопросе палестино-израильского конфликта. В частности, руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко уверен, что Вашингтон не станет оказывать безоговорочную поддержку Рамалле.

«Байден не собирается создавать какие-то проблемы для Америки на Ближнем Востоке, и мы видим, как они постепенно ослабляют свое присутствие там. Мне не представляется, что США при Байдене будут особо заниматься палестино-израильскими отношениями. <…> На сегодняшний день поддержка Израиля со стороны американцев нужна не против Палестины, а против Ирана, а с палестинцами они как-нибудь разберутся. Действия американцев на Ближнем востоке будут иметь какой-то предел, они будут осторожными, потому что Байден — тот человек, который будет заниматься больше Америкой, ну и Европой, а все остальное будет отходить на периферию», — считает эксперт.

Из Палестины, тем временем, уже доносятся заявления о том, что, возможно, им стоит поискать поддержку где-то еще, например, в Китае.

Член Исполнительного комитета ООП Фейсал Аранки в разговоре с Newsweek заявил, что руководство Палестины приветствует победу Байдена на выборах в США, но в то же время считает неправильным ограничиваться только надеждами на Вашингтон. И в качестве наиболее привлекательного варианта для Палестины является главный конкурент США — Китай.

«Сила отношений между Китаем и Организацией освобождения Палестины в прошлом, настоящем и будущем призывает нас к полноценному сотрудничеству с Китаем, — сказал Аранки. — Мне не нужно напоминать о позитивных и твердых позициях Китая в поддержку законных прав нашего народа, и мы находимся в постоянном контакте с ним».

Представитель МИД КНР Хуа Чуньиньинь в январе называл Пекин «хорошим другом и партнером Палестины». Председатель КНР Си Цзиньпин в декабре в Международный день солидарности с палестинским народом, также выразил поддержку Рамалле.

«Китай придает большое значение палестинскому вопросу, всегда поддерживает международную справедливость и нравственность, и поддерживает справедливое дело палестинского народа, направленное на восстановление законных прав нации, а также усилия, способствующие мирному урегулированию палестинского вопроса», — говорила он.

Китайский лидер также напомнил, что Пекин оказал помощь палестинскому народу во время пандемии коронавируса, предоставив ему вакцины, доступ к которым у палестинцев, в отличие от израильтян, ограничен. При этом Си Цзиньпин также подчеркнул, что Палестина может рассчитывать и на более масштабную поддержку.

Аналитики, однако, уверены, что Пекин не сможет заменить Вашингтон в вопросе урегулирования конфликта.

«Трудно представить каким образом Китай может поддерживать палестинцев. Он может поддерживать тремя вариантами — это деньги, но китайцам это особо не нужно, они и так тратят деньги в Сирии, Ираке, Афганистане, Иране и т.д. Пропагандистски — да, но от этого ничего не изменится, поскольку отношения между США и Китаем на сегодняшний день не лучшие. Лишний раз упомянуть где-то, как противников Израиля, которые, в свою очередь, являются союзникам США — это возможно.

Если будут какие-то резолюции в ООН, то Китай всегда будет на стороне палестинцев или воздерживаться. Но о реальной помощи говорить все же не приходится», — считает Малашенко.

«Оказать поддержку экономическую, моральную и политическую Китай может. <…> Но заменить США — нет. Потому что США — это держава, которая по-прежнему играет важнейшую роль на Ближнем Востоке и воспринимается как ведущий игрок», — отмечает Ирина Звягельская.