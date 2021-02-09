Криптовалюта в обмен на ракеты: как КНДР нарушает санкции ООН

КНДР развивала и поддерживала свои программы ядерных и баллистических ракет в течение 2020 года, тем самым нарушая международные санкции.

В конфиденциальном докладе ООН, отрывки из которого приводит агентство Reuters, эксперты указывают, что средства на свою ядерную программу КНДР удалось заполучить с помощью кражи криптовалют. В период с 2019-го по ноябрь 2020 года северокорейские хакеры якобы смогли заполучить виртуальную валюту на общую сумму в $316,4 млн. В своем отчете аналитики ссылаются на информацию одного государства-члена ООН, правда, не уточняя о какой именно стране идет речь.

Согласно этим данным, за счет украденных средств Пхеньян производил расщепляющийся материал, поддерживал ядерные объекты и модернизировал инфраструктуру баллистических ракет. Эксперты также отмечают, что КНДР продолжает поиск технологий и материалов за рубежом для продолжения развития своих ракетной и ядерной программ.

Так, в докладе утверждается, что Северная Корея возобновила сотрудничество с Ираном по проектам разработки ракет большой дальности.

Стороны якобы ведут торговлю критически важными деталями, необходимыми для соответствующей деятельности. В Тегеране эту информацию опровергают, настаивая на ложных выводах ряда наблюдателей.

При этом год назад эксперты ООН говорили, что Северная Корея якобы заработала по меньшей мере $370 млн на незаконном экспорте угля в 2019 году, но теперь эти поставки были остановлены. В частности, этот канал был перекрыт из-за жесткой изоляции КНДР на фоне пандемии коронавируса COVID-19 — страна серьезно сократила торговлю с другими государствами, несмотря на экономический ущерб.

Аналитики отдельно отметили, что в 2020 году Пхеньян представил новые баллистические ракеты средней и малой дальности, подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты на нескольких военных парадах. Однако пока у экспертов нет четкой информации касательно того, насколько действенны новые вооружения КНДР.

Основной вывод отчета — Северная Корея в обход международных санкций разрабатывает оружие и незаконно импортирует переработанную нефть.

Более того, Пхеньян сохраняет доступ к международным банковским каналам и осуществляет «вредоносную деятельность» в киберпространстве.

Руководитель Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин достаточно скептически воспринял доклад экспертов ООН по предполагаемым нарушениям со стороны КНДР. По его словам, непонятно, откуда они получили такую информацию.

«Такое ощущение, что США, обладающие самой мощной компьютерной и интернет-индустрией в мире, этим не занимаются, а вот Северная Корея, которая отрезана от всего мира, как-то ухитряется вытаскивать миллионы долларов. Это как-то не солидно. Очевидно, КНДР занимается своей ракетной и ядерной программой, но вряд ли они добывают ресурсы подобным образом. Эти материалы лишь часть кампании по демонизации Северной Кореи», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Западные страны сами не раз нарушали резолюции ООН по КНДР, так как ограничения не должны были привести к ухудшению уровня жизни простого населения Северной Кореи, продолжил Жебин. Однако на территорию страны заблокировали даже поставки медоборудования, что создало трудности для КНДР при попытке открыть новые госпитали.

Ожидание США

Сам доклад был подготовлен для комитета СБ ООН по санкциям против Северной Кореи. Его результаты появились в СМИ на фоне официальных заявлений новой команды Белого дома о проработке обновленного подхода к КНДР, в том числе координации с союзниками в вопросах тех или иных ограничений в отношении Пхеньяна.

Какую именно позицию по Северной Корее займет новый президент США Джо Байден — пока сказать достаточно трудно. Его предшественник Дональд Трамп обещал добиться денуклеаризации Корейского полуострова и даже провел несколько личных встреч с лидером Ким Чен Ыном для реализации этого плана. Но под конец его президентского срока диалог между Вашингтоном и Пхеньяном был поставлен на паузу.

Переговоры сторон оказались в тупике, так как Пхеньян выполнил часть своих обязательств по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, но не получил ничего взамен. США отказались от частичного смягчения санкций против КНДР, продолжая настаивать на полном ядерном разоружении страны.

По мнению Александра Жебина, Северная Корея действительно ограничила свою ядерную программу, в частности, отказавшись от производства межконтинентальных баллистических ракет и проведения ядерных испытаний.

«Тем не менее санкции против Северной Кореи не смягчаются и не отменяются. Сейчас необходимо дождаться предложения администрации Байдена, но многие вновь говорят о сделке Вашингтона с Пхеньяном, которая обещает КНДР экономическое процветание в обмен на разоружение», — добавил эксперт.

Именно эту программу продвигал Трамп. Но скорее всего подобное соглашение не пройдет, считает Жебин: в Северной Корее уже не верят США, так как каждая новая администрация может поменять свой подход на 180 градусов.

Путь к миру

Пока из КНДР поступают не слишком позитивные сигналы в отношении возможного возобновления взаимодействия с Вашингтоном. В январе Ким Чен Ын открыто назвал США главным врагом Северной Кореи, а также пообещал продолжить ядерное вооружение своей страны и объявил о завершении разработки новой атомной подлодки.

Впрочем, если продолжение диалога с США находится под вопросом, то по треку сотрудничества КНДР и Южной Кореи наблюдаются позитивные сдвиги.

Еще в конце прошлого года Сеул запретил запуск пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи, а в феврале зафиксировал отсутствие повышенной военной активности со стороны Пхеньяна.

Касательно урегулирования ситуации на Корейском полуострове, из Южной Кореи поступают сигналы по подключению к мирному процессу России. Спецпредставитель южнокорейского МИДа по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док официально попросил Москву содействовать достижению прогресса по этому вопросу.

С точки зрения Александра Жебина, стабилизация ситуации вокруг КНДР возможна, но для этого необходим новый подход, в том числе со стороны США. Вашингтону необходимо отказаться от требования полной денуклеаризации и перейти к пошаговой стратегии.

«То есть уступка на уступку с постепенным продвижением вперед и установкой доверия между сторонами. Другого пути решения проблемы нет, поэтому в обозримом будущем миру придется жить с ядерной Северной Кореей», — резюмировал эксперт.