«Индийское кино» и другие: Латвия запретила 16 каналов из РФ

Ретрансляция 16 российских телеканалов с 10 февраля запрещена на территории Латвии. Как сообщает РИА «Новости», соответствующее решение принял национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ).

«НСЭСМИ исключает из списка ретранслируемых в Латвии программ »РЕН ТВ Балтия», »НТВ Мир Балтия», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «БОКС ТВ» и HD Life», — говорится в заявлении ведомства.

По данным латвийских чиновников, телеканалы никак не известили власти страны о желании продолжать вещание в республике. Кроме того, нет сведений о нахождении в Латвии представителей этих телеканалов.

Запрет уже вызвал реакцию в Совете Федерации РФ. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что это «вполне соответствует латвийской политике».

Власти республики, по его мнению, не хотят, чтобы жители страны узнали правду о России.

Еще раньше, 8 февраля Латвия также остановила на год вещание канала «Россия РТР». Этот шаг был вызван «опасениями в связи с возможным несоблюдением санкционного режима».

Этот запрет также не остался незамеченным российскими властями. «Расцениваем решение латвийских властей запретить на год вещание телеканала «Россия-РТР» как политический демарш, грубо нарушающий международные обязательства Риги по обеспечению свободы слова и плюрализма мнений», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также призвала международные организации отреагировать на «репрессии», которые Латвия предприняла в медиасфере.

С 2014 года НСЭСМИ запрещает в том или ином виде вещание российских медиа. В первый раз из-за «военной пропаганды» была приостановлена ретрансляция «России-РТР». В 2016 году канал снова запретили на несколько месяцев из-за «разжигания вражды». Еще один трехмесячный запрет был принят в январе 2019 года из-за передач «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Любой запрет — свидетельство слабости. Национальный регулятор, по сути, предпринимает попытку заставить ВГТРК цензурировать свои программы», — заявил после очередной блокировки руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.

Ноябрь 2019 года также ознаменовался остановкой ретрансляции российских каналов, конечным бенефициаром которых является предприниматель Юрий Ковальчук, находящийся под евросанкциями.

В министерстве иностранных дел Латвии ответили на последовавшие после этого обвинения в цензуре. Ведомство считает, что на решение об отзыве лицензии на ретрансляцию российских телеканалов цензура не влияет, так как ее в стране нет.

Схожий инцидент произошел в соседней Эстонии в декабре 2019 года. Сотрудники Sputnik Estonia получили от департамента полиции и погранохраны страны угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если те до 1 января 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня». Таллин свои действия обосновал санкциями, которые были введены Евросоюзом в марте 2014 года в отношении гендиректора МИА Дмитрия Киселева.