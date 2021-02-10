«Одностороннее решение»: консульство США во Владивостоке могут закрыть весной

«Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года», — сообщил глава представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец, говоря о возможном закрытии американского генконсульства на Дальнем Востоке.

По словам дипломата, новая администрация США может пересмотреть решение, принятое при президенте Дональде Трампе его госсекретарем Майком Помпео.

«Данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», — цитирует Броварца РИА «Новости».

Он отметил, что в Приморском крае зарегистрированы более половины участников внешнеэкономической деятельности со всего Дальневосточного федерального округа. Кроме того, Владивосток — место проведения крупнейших региональных и федеральных мероприятий на Дальнем Востоке России, добавил дипломат.

Решение о закрытии владивостокского генконсульства было принято Помпео в декабре 2020 года. Работа екатеринбургского генконсульства приостанавливалась, но в январе глава дипмиссии Эми Сторроу сообщила, что консульство продолжит работу. По данным агентства Associated Press, закрытие генконсульств связано с решением властей РФ в 2017 году сократить численность американских дипломатов.

«Это часть наших продолжающихся усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в Российской Федерации», — заверили в Госдепе, подчеркнув, что такое решение позволит перераспределить сотрудников. Госдеп подсчитал, что закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить $3,2 млн в год.

При этом, по словам представителя Госдепа, в отношении российских консульств в США власти страны не планируют применять какие-либо меры.

В свою очередь, американские представители в Москве напомнили, что еще в марте власти США решили временно приостановить работу миссии во Владивостоке и сократить деятельность генконсульства в Екатеринбурге и посольства в столице России из-за пандемии коронавируса.

«С тех пор мы постоянно оцениваем наше дипломатическое положение и кадровый состав в свете заботы о здоровье, безопасности [сотрудников] и рабочих необходимостей», — сказали в посольстве США в России в комментарии РИА «Новости».

В то же время, по мнению Кремля, такое обстоятельство навряд ли ухудшит российско-американские отношения, которые и без того не в лучшем состоянии.

«В целом основная функция — это предоставление консульских и визовых услуг, эти консульские и визовые услуги давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории, поэтому особого влияния нет. Если говорить в целом об отношениях, то уж точно дальше отношения это не испортит», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Экономия в 3,2 миллиона долларов — это смешно. <…> Это политическое решение», — заявил сенатор Алексей Пушков, добавив, что видит в закрытии генконсульства во Владивостоке признак сворачивания отношений с Россией.