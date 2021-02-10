«Ожесточенные попытки»: Лавров осудил Запад за давление на Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с критикой антироссийской политики западных стран.

«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление <…> наших западных коллег»,

— цитирует слова министра РИА «Новости».

Глава МИД РФ добавил, что западные страны хотят сделать Россию послушной и навязать ей «весьма сомнительные интерпретации общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции, нашим цивилизационным традициям».

По его словам, Запад хочет сделать из России «удобную территорию» для продвижения своих интересов в сферах безопасности, экономики и политики.

«Мы каждый день наблюдаем, как эти попытки становятся все более и более ожесточенными», — подытожил он.

Наконец, Лавров призвал российских дипломатов использовать «силу, знания, опыт и мудрость предшественников» для «настойчивого продвижения внешнеполитического курса», который определил президент РФ Владимир Путин.

В настоящие момент одним из важнейших факторов, которые следует учитывать во взаимоотношениях России и странами Запада, остаются действующие взаимные санкции. Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России ограничения еще в 2014 году. Основной причиной для этого послужило развитие конфликта на Украине, где в результате госпереворота сменилась власть.

Другим поводов для обвинений в адрес Москвы для Запада остается переход Крыма под российскую юрисдикцию по итогам референдума 2014 года. Для России вопрос принадлежности полуострова закрыт и никаким обсуждениям более не подлежит.

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от западных санкций и ей «плевать» на ограничительные меры.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин в интервью ТАСС. Российская сторона, продолжил президент, потеряла около $50 млрд из-за ограничительных мер, но смогла их компенсировать.

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — добавил Путин.

Санкции пошли России на пользу, уверен президент, они диверсифицируют российскую экономику. При этом Путин не согласился с тем, что зеркальные ограничительные меры, которые Россия ввела против стран Запада, наносят вред.

Американские и европейские политики регулярно выступают с обвинениями в адрес властей РФ, которые те последовательно отвергают. Среди всего прочего, Москву обвиняли в отравлениях, агрессии на Украине и в Грузии, вмешательстве в американские президентские выборы и нарушении прав человека. Кремль и высокопоставленные российские чиновники эти заявления называют несостоятельными, а обвинения — бездоказательными.