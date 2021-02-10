Долговая ловушка: Китай провалил экспансию в Европу

К встрече в формате 17+1 не присоединились лидеры Болгарии, Румынии, Словении, Латвии, Литвы и Эстонии. С точки зрения обозревателей Politico, их отсутствие стало серьезной дипломатической неудачей для председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку китайские дипломаты до последнего пытались повлиять на решение этих государств, но не преуспели.

Форум 17+1 по традиции Китай использовал для усиления своего влияния в Восточной и Центральной Европе за счет новых инвестиций, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь», однако в последнее время в этих государствах все меньше уверены, что Пекин действительно предоставит им те экономические льготы, о которых они мечтали, пишет обозреватель издания.

Сам по себе формат был задуман Китаем как попытка создать систему взаимодействия с рядом стран в Европе, минуя ЕС, говорит «Газете.Ru» врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

«По сути, речь идет о виртуальном сообществе государств, которое объединяет как страны ЕС, так и другие государства. Главная задача была создать там большую инфраструктуру и профинансировать ее.

Практически все эти страны получали плюс-минус большие инвестиции от Китая, прежде всего на строительство дорог.

Во-вторых, планировалось создать в государствах-членах зону свободной торговли, а также постепенно организовать в них широкую инфраструктурную и производственную сеть, которая финансируется Китаем», — добавил эксперт.

Негативные факторы

В Евросоюзе этот формат воспринимают несколько иначе, подозревая Китай в попытках «разделить объединения». По информации The Diplomat, для ЕС 17+1 — часть тактики «разделяй и властвуй», что провоцирует недоверие к КНР среди европейских государств. Помимо подозрений Брюсселя, играет свою роль и то, что Китай до конца не выполняет свои обещания.

Основной официальной претензией европейских стран является отсутствие активного доступа для их компаний на китайские рынки. Так, в частности, было сорвано строительство атомной электростанции Чернавод и прекращен проект железной дороги Будапешт-Белград.

Обозреватели Politico объясняют это тем, что китайские корпорации больше заинтересованы в Западной Европе, они не видят большой прибыли в проектах в Центральной и Восточной Европе, чем отчасти мешают Пекину полноценно реализовать свою кампанию в этих государствах.

Еще один негативный для Си Цзиньпина момент связан с США и курсом Вашингтона на противодействие Пекину. Для Белого дома формат 17+1 представляется инструментом КНР для укрепления влияния в Европе, чему США пытаются противостоять.

С точки зрения Алексея Маслова, Вашингтон начал раскачивать платформу, чтобы не дать Китаю создать свой собственный экономический плацдарм в регионе, вероятно, при новым президенте США Джо Байдене давление будет продолжено.

«На данный момент Белый дом активно проповедует в странах, входящих в формат, о том, что они попадают в зависимость от китайского юаня, а также технологий КНР. То есть задача Вашингтона всех напугать, чтобы потом предложить свои альтернативные услуги», — отмечает эксперт.

Собственно, продолжение давления США на Китай по этому и другим вопросам подтверждают слова нового главы Госдепа Энтони Блинкена. Так, он заявил, что администрация Байдена считает верным жесткий подход к КНР экс-президента США Дональда Трампа.

«Мы должны выстраивать подход к Китаю с позиции силы вне зависимости от того, будут ли эти отношения базироваться на принципе противостояния, конкуренции или сотрудничества», — подчеркнул госсекретарь.

Крушение платформы?

С учетом целого ряда негативных факторов вокруг формата 17+1, помноженных на давление США и тот факт, что почти все европейские государства-участницы подписали меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном, который направлен на противодействие китайским технологическим компаниям, возникает вопрос о дальнейшей судьбе этой платформы.

По мнению Алексея Маслова, формат был очень удачным до 2016-2017 годов, Пекин активно его поддерживал и всячески пропагандировал.

Откалывание ряда государств началось постепенно и было связано не с США, а с неудовлетворенными амбициями этих стран.

«Так, Польша начала крайне негативно относится к тому, что не она является руководителем всего формата, хотя присоединилась к нему одной из первых. Затем Румыния в 2018-2019 годах отказалась от строительства атомных электростанций с КНР, несмотря на соответствующие договоренности. В то же время Чехия начала налаживать связи с Тайванем, не прекращая сотрудничество с КНР, что не понравилось уже Пекину», — поясняет эксперт.

Многие государства стали считать, что китайские инвестиции угрожают их экономике, потому что страны попадают в долговую ловушку, добавляет Маслов, лишь после этого США приступили к раскачке платформы.

Если говорить о государствах, которые на высоком уровне проигнорировали онлайн-встречу в формате 17+1, то они набрали достаточно много кредитов у Китая, которые им как-то теперь нужно отдавать, указывает эксперт.

«Тут, скорее, вопрос не к Пекину, что он их навязывал, а к тому, что в этих государствах не было необходимой экономической экспертизы. Их шаг на саммите по факту попытка выбраться из долговой ловушки, проигнорировав Китай. Если ситуация пойдет так и дальше, формат не развалится, но перестанет быть эффективным. В таких условиях Пекину придется работать со странами по отдельности, хотя он и привык больше работать с группами государств», — резюмирует Маслов.