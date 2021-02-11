В противовес Трампу: США стоят на пороге появления «третьей партии»

Более 120 бывших американских чиновников-республиканцев обсуждают создание новой партии в ответ на нежелание Республиканской партии противостоять экс-президенту Дональду Трампу и его попыткам подорвать демократию США.

Как пишет Reuters, в переговорах на ранней стадии приняли участие экс-сотрудники администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего и даже Трампа.

Кроме того, к обсуждениям создания антитрамповской партии подключились стратеги республиканцев, принимавшие участие в предвыборных кампаниях на федеральном уровне. Диалог о новой партии состоялся в формате онлайн-конференции в Zoom.

По информации агентства, участники мероприятия выступают за возвращение к ценностям «принципиального консерватизма», основу которых в виде приверженности к конституции и верховенству права якобы нарушил Трамп.

«Значительная часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии. Партия должна подтвердить свою приверженность правде, разуму и основополагающим идеалам, иначе необходимо нечто новое», — заявил агентству один из организаторов мероприятия, экс-республиканец Эван Макмаллин.

По итогам встречи противники Трампа выработали два возможных варианта своих дальнейших действий. Первый касается новой партии правоцентристского толка под названием Integrity Party («Партия достоинства») или Center Right Party («Право-центристская партия»). А второй включает в себя создание политической фракции внутри Республиканской партии или за ее пределами, тут рассматривается название — правоцентристские республиканцы.

К тому же, участники мероприятия согласились добиваться выдвижения своих кандидатов на выборах или же оказывать поддержку тем политикам, которые разделяют их ценности. Отдельно указав, что в данный момент США испытывают острую необходимость в появлении третьей партии.

В США уже много десятилетий существует устойчивая двухпартийная система, хотя в стране есть немало других проектов. Но «третьим партиям» пока не удается получить достаточно поддержки, чтобы оказать влияние на политику государства.

При этом специалисты смотрят на подобные перспективы с определенной долей скепсиса. Появление такого нового образования в США на данный момент нереально — как со стороны Трампа, о чем он говорил в январе, так и со стороны его оппонентов, уверен профессор факультета права НИУ ВШЭ, политолог-американист Александр Домрин.

«Тема третьей партии в США неактуальна, и сейчас в стране их немало. Самым успешным представителем третьей партии в последние десятилетия стал Росс Перо, получивший 20% голосов на выборах 1992 года. На данный момент третьи партии в США воспринимают как спойлеры — объективно они лишь забирают часть голосов у одного из кандидатов от двух партий, помогая выиграть второму», — добавил эксперт.

Красный раскол

При этом информация об обсуждении возможного создания партии из числа противников президента стала еще одним подтверждением проблем внутри Республиканской партии, которые усугубились после штурма Капитолия сторонниками экс-президента в начале января.

Традиционные оппоненты Трампа в лице представителей Демпартии окрестили эти события мятежом, запустив процедуру импичмента против экс-главы Белого дома в Палате представителей и дополнительно решив лишить политика возможности занимать государственные посты в будущем. Процесс продолжается до сих пор, хотя Трамп уже покинул свой пост, на данный момент разбирательство находится в Сенате.

Слушания продемонстрировали разделение в рядах республиканцев, поскольку 10 конгрессменов от Республиканской партии и 6 сенаторов открыто поддержали импичмент. Как пишет CNN, шансов на вынесение обвинительного приговора Трампа все еще немного, но сама тенденция выглядит негативно для республиканцев.

На фоне этих событий в СМИ активно обсуждался момент создания партии непосредственно экс-президента, что использовалось им как рычаг давления на республиканцев в вопросах импичмента. Поскольку Трамп остается наиболее популярным политиком в Республиканской партии, набирая более 80% поддержки в разных опросах, отречение партии от него путем импичмента может стоить ей потерей большого числа избирателей.

Председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел намекала на эту возможность, комментируя эти события телеканалу Fox News. По ее словам, партия должна объединится, чтобы победить на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.

«Если мы продолжим атаковать друг друга и сосредоточимся на нападении на других республиканцев, если у нас возникнут разногласия внутри нашей партии, то мы упустим из виду 2022 год», — подчеркивала Макдэниел.

Антитрамповская угроза

Появление партии или фракции из противников Трампа также может сыграть против интересов республиканцев, хотя, если верить исследованию CNN/SSRS, не поддерживают экс-президента меньше 20% представителей Республиканской партии.

Собственно, пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уже указал на отсутствие каких-то перспектив в создании третьей партии у оппонентов бывшего главы Белого дома. Он назвал противников Трампа проигравшими, а также добавил, что они покинули ряды республиканцев, когда поддержали нового президента Джо Байдена.

Удастся ли оппонентам экс-президента получить необходимый вес в случае реального создания новой партии — вопрос достаточно спорный: двухпартийная система в США очень устойчива и смогла пережить разные времена, в том числе появление различных фигур, желающих поменять этот ландшафт, говорил ранее «Газете.Ru» научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Система смогла преодолеть попытки ее расшатать, поэтому многие скептически относятся к тому, что это в принципе возможно в США. Учитывая исторические прецеденты, этот скепсис понять можно, но в данный момент ситуация в стране достаточно экстраординарная», — указывал эксперт.

С точки зрения Лукьянова, в США наблюдается дробление ключевых партий на более радикальное и центристское крыло, этот процесс связан не с лидерами вроде Трампа, а изменением структуры и интересов общества.

«Исключать изменения незыблемой двухпартийной системы нельзя, но трудно ожидать этого в ближайшее время. Ее действительно штормит больше, чем когда-либо в истории, так что в среднесрочной перспективе вполне может появиться новое партийное деление», — резюмировал эксперт.