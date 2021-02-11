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В мире

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Неприятие «Спутника V»: как Киев оправдывает провал вакцинации

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Как офис Зеленского объясняет отказ от закупок «Спутника V»

Украинские власти, обеспокоенные задержкой кампании по вакцинации от коронавируса, выпустили спецрекомендации для депутатов, чтобы правильно объяснять отсутствие препаратов. Парламентариев призывают говорить, что ситуация в стране вполне благоприятна и без вакцин. Особое внимание депутаты должны будут посвятить неэтичности закупок препаратов у России. Наиболее ярым сторонникам приобретения российской вакцины, по версии СМИ, могут пригрозить уголовным делом и обвинить в сепаратизме.

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Украина до сих пор не приступила к вакцинации населения от коронавируса. Главная проблема заключается в отсутствии препаратов, первые поставки власти обещают к середине февраля. Вакцины ожидаются самые разные — от Pfizer-BioNTech до AstraZeneca, однако в этом списке точно не будет российского препарата «Спутник V». Его регистрацию власти запретили как вакцину от «государства-агрессора».

Как пишет «Страна.ua», вакцинацию Украина уже провалила, поскольку во всех соседних странах этот процесс уже начался. Эта тема сильно беспокоит власти, о чем свидетельствуют так называемые «темники» — закрытые директивы от офиса президента, в которых прописано, как депутатам от правящей партии «Слуга народа» следует комментировать тот или иной вопрос.

Так, по информации издания, говоря о проблемах с вакцинацией, парламентарии должны обращать внимание на падение заболеваемости на Украине втрое по сравнению с декабрем 2020 года. Однако это не совсем так: официальные данные минздрава республики говорят о снижении числа зараженных на 50%, то есть только наполовину.

Кроме того, депутатам предлагается указывать, что вакцинация в той же Японии начнется только в конце февраля. Да и вообще «вакцинация — не гонки», а долгий процесс. Также в инструкциях депутатам советуют не говорить об обязательной вакцинации госслужащих, хотя президент Украины Владимир Зеленский сам настаивал на этом моменте.

Касательно Зеленского в документе есть интересный момент: депутаты обязаны анонсировать, что глава государства сделает прививку препаратом AstraZeneca, когда президент лично заверял, что собирается использовать вакцину Pfizer.

В «темнике» также перечислены аргументы, к которым нужно прибегать, чтобы объяснить, почему Украина не собирается использовать российскую вакцину. Так, с точки зрения офиса Зеленского, коронавирус в России еще не победили, поэтому Москва якобы не может предлагать свой препарат другим странам.

Кроме того, украинские власти призывают депутатов говорить, что у России якобы не хватает препарата для своих собственных граждан, которые желают сделать прививки. Это при том, что Москва не предлагала Украины готовую вакцину, а лишь согласилась на ее производство в Харькове по соответствующей лицензии.

И, наконец, последний аргумент против «Спутника V» — закупка вакцины неэтична из-за присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе.

В «темнике», по информации «Страны.ua», приводится фраза: «Они хотят нас покорить, а не спасти». В документе вакцину сравнивают с пропагандистским оружием, но не уточняют, как Россия может покорить Украины за счет препарата.

При этом закупку у Москвы электричества, топлива и других товаров авторы «темника» считают вполне этичным: по их мнению, это совершенно разные ситуации и сравнивать их нельзя. В частности, по электричеству депутатам предлагают говорить, что закупаемая генерация не превышает 5% от общего объема и используется только в пиковые нагрузки зимнего периода.

С точки зрения Telegram-канала «Политика Страны», в своем желании заставить замолчать критиков офис президента может пойти еще дальше. К примеру, пригрозить уголовными делами за посягательство на территориальную целостность Украины, называя сепаратистами тех, кто отрицает проведение вакцинации в стране.

Этот прогноз строится на том, что Киев до сих пор считает Крым и самопровозглашенные республики Донбасса своей территорией. Учитывая, что там вакцинация уже давно началась, получается, она идет и на Украине, по крайней мере, с точки зрения украинской конституции.

Впрочем, на самом деле Украина никак не может приступить к вакцинации в том числе из-за отказа от российской вакцины. Получит ли Киев необходимое число препаратов других производителей к середине февраля — пока неизвестно.

В начале месяца Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, но соглашения до сих пор не подписаны.

Пока украинские власти пытаются добыть необходимые препараты, среди населения растет число противников вакцинации. Согласно исследованию Research & Branding Group, 57% украинцев не стали бы вакцинироваться от COVID-19, даже если бы это было бесплатно. Готовы сделать прививку только 29% респондентов, осенью прошлого года этот показатель достигал 35%.

Социологи отмечают, что готовность вакцинироваться в основном зависит от эффективности вакцины, ее цены, а также страны и компании-производителя. 52% опрошенных заявили, что показатели препарата для них — наиболее важный критерий. Страна, выпускающая препарат, оказалась важным фактором только для 12% украинцев, еще 8% назвали компанию-производитель и 2% — цену препарата.

С учетом результатов исследования можно предположить, что как минимум часть украинцев не хотят вакцинироваться из-за того, что в стране запретили «Спутник V» с эффективностью 91,6%, а поставка схожих американских и европейских препаратов пока не ожидается.

При этом вакцина от AstraZeneca, которая будет основной на Украине, показывает эффективность в 70% и уже не используется в ЮАР из-за отсутствия защиты от новых штаммов коронавируса.

Как ранее говорил «Газете.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, Украина оказалась в конце очереди на получение препаратов, что негативно влияет на рейтинги власти.

«Ситуация с недопуском российской вакцины на рынок по политическому решению только усугубляет вакцинный кризис. Потому что власть теряет поддержку тех людей, которые согласны на этот препарат — а таких больше половины», — резюмировал эксперт.