«Работа на публику»: США отказались признавать Крым российским

Депутат Государственной Думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера. Санкции и нападки всегда были частью западной политики в отношении России, передает его слова РИА «Новости».

«Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем», — подчеркнул российский парламентарий.

Бальбек добавил, что Россия никогда не признает США дружественным государством, пока Америка не прекратит вмешательства во внутренние дела РФ.

«Все эти окрики из Вашингтона — это работа на публику. Мы <…> в чьих-то консультациях не нуждаемся», — добавил он.

Родни Хантер ранее заявил, что Америка никогда не признает попытку России «аннексировать» Крым. «В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс», — добавил американский дипломат.

Он также заявил, что российские Вооруженные силы «присутствуют на Украине», а Штаты намерены «и впредь поддерживать украинских партнеров в усилиях по восстановлению территориальной целостности».

Власти РФ неоднократно подчеркивали — конфликт на юго-востоке Украины является «внутренним делом» страны. Тем не менее, в начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва является стороной конфликта в Донбассе.

В 2018 году эту позицию закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории «оккупированными», а Россию, в свою очередь, — «оккупантом». Нововведение также закрепило понятие «российская агрессия».

Тем не менее, даже ОБСЕ подтвердила, что российских военных нет на территории ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

Представители США заверяют, что внешнеполитический статус-кво в отношении России сохранится и при новом президенте Джо Байдене.

В конце января американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что Вашингтон отказывается ослаблять санкции против России из-за Крыма. «Украинская проблема» остается для американских властей приоритетной. Конгресс и Белый дом считают «незаконные территориальные изменения» недопустимыми.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан за несколько дней до этого предупредил, что отношения России и США при Джо Байдене будут сложными.

Подход нового лидера к России «лишен иллюзий, тщательно продуман и практичен». «Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», — добавил Салливан.

23 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва пересмотрит свое отношение к США на фоне давней враждебной политики Вашингтона. «Мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений», — заявил он, комментируя очередные американские санкции, направленные против Москвы.

Лавров также считает, что Вашингтон вводит ограничения, пытаясь ослабить конкурентов. «Эти действия <…> отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации», — обратил внимание российский министр.

Отношения России и США в настоящее время находятся «не в очень хорошем состоянии», однако это происходит не по вине Москвы, заявил в начале декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.