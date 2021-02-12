«Будем умирать за Россию»: какая интеграция нужна Лукашенко

В Минске завершило свою работу VI Всебелорусское народное собрание. Несмотря на то, что форум посвящен обсуждению программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы, центральной его темой стали поправки в Конституцию, перераспределение президентских полномочий, а также протесты в стране.

Президент республики Александр Лукашенко выступал и в первый и во второй день. Его ключевые заявления прозвучали накануне. «В течение этого года проект конституции [Белоруссии] будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум.

<…>Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека»,

— заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе первого дня работы VI Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Как и ожидалось, он предложил передать сделать ВНС конституционным органом.

В пятницу тема изменения Конституции продолжилась. Председатель Конституционного суда Белоруссии Наталья Карпович, выступая на форуме, заявила, что КС поддерживает инициативу наделения ВНС конституционным статусом. Она также подтвердила, что работа над разработкой поправок в основной закон республики уже ведется.

Александр Лукашенко снова заверил, что новую Конституцию предстоит разработать и принять в течение года и сообщил, что референдум по поправкам может быть совмещен с местными выборами, которые должны пройти не позднее января 2022 года.

Аналитики считают, что заявления об изменениях в Конституцию нужны президенту для того, чтобы представить их как компромисс перед белорусским обществом и Россией.

Несмотря на массовые протесты в Белоруссии, Москва продолжает оказывать поддержку руководству республики. В декабре стало известно, что правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на сумму $1 млрд. Все это, впрочем, сопровождается заявлениями от российских властей о том, что в Белоруссии пройдут реформы.

«Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаем, что это логично, своевременно, целесообразно. <…> Уверен, что работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для ее дальнейшего развития», — говорил президент России Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко в сентябре.

Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовящейся встрече Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. В тот же день издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщило, что

на переговорах двух лидеров будет обсуждаться новый кредит Белоруссии, размер которого может составить $3 млрд.

Министерство финансов республики, однако, не подтвердило эту информацию.

Параллельно с этим поднялась тема, которая отошла на второй план в двухсторонних отношениях Минска и Москвы на фоне протестов в республике — интеграция России и Белоруссии. Этот вопрос затронул в ходе своего вчерашнего выступления на ВНС Александр Лукашенко.

«Белоруссия будет выступать за экономическую интеграцию с РФ. Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза», — сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов.

«Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она жизнеспособна. Она не может быть выброшена на свалку: это Парламентское собрание Союзного государства, Совет министров Союзного государства и, наконец, высший конституционный орган — Высший государственный совет. <…> Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажут народы. Может, они скажут, что мало этой интеграции, пойдем дальше. Но нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни, тем более, в Беларуси», — сказал белорусский лидер.

В резолюции, принятой по итогам ВНС, также упоминается этот вопрос. В документе отмечается, что внешнеэкономическая политика будет осуществляться, в том числе, через развитие экономической интеграции в рамках Союзного государства.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в пятницу заявил журналистам, что встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в конце февраля, на ней лидеры двух государств обсудят конкретные вопросы углубления интеграции двух стран.

По мнению доцента факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, заявления об интеграции нужны белорусскому лидеру именно в преддверие его встречи с Путиным, на которой политику нечего будет предъявить в качестве реализации своих обещаний. Ведь именно после нее президент России заявил о предоставлении Белоруссии кредита и готовящейся конституционной реформе.

«Ему нужны деньги. У нас были договоренности, 14 сентября на встрече с Путиным Лукашенко пообещал российскому президенту, что будет налажен диалог [с обществом], будет проведена конституционная реформа и весной 21-го года будут перевыборы. Вместо этого Лукашенко потопил в крови уличные протесты, имитировал диалог и конституцию никакую не представил на ВНС. Сейчас Александр Григорьевич все поменял, но он едет на встречу с Путиным с пустыми руками», — отмечает Суздальцев.

Слова об интеграции же призваны несколько улучшить переговорный фон, считает эксперт.

Аналитики, впрочем, подчеркивают, что заявления белорусского лидера не носят сенсационный характер и, более того, соответствуют, скорее, интересам Минска, причем в ущерб российским.

Каждый раз, когда он затрагивает тему интеграции, президент подчеркивает важность сохранения суверенитета и сотрудничества на равноправной основе, а также «равных условиях хозяйствования, энергопотреблении, доступа к рынкам, участия в госзакупках».

«Он просто повторил свои давние условия, что сначала равные условия хозяйствования, то есть равная цена на газ и нефть для белорусских компаний, и только затем будем обсуждать какие-то более серьезные продвижения в интеграции», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман.

«Александр Григорьевич объявил, что главные условия для интеграции только экономические, то есть политической интеграции не будет. Но он не сказал ни слова о дорожных картах, которые по его же требованию готовились, а он отказался их подписать. Он объявил, что главное условие для интеграции — равные условия для хозяйствования. Где? Конечно, на российском рынке, белорусский рынок очень маленький. То есть правительство потребовало себе российские нефть и газ на тех же ценах, которые получают наши граждане», — считает Суздальцев.

Между тем, помощь, предоставляемая Россией Белоруссии с каждым годом растет. По данным «Новой газеты», за 20 лет Москва потратила на поддержку Минска более $109 млрд. Около $100 млрд из этой суммы составили скидки на топливо, еще $9 млрд — госкредиты.

«Нам надо одно — равные условия субъектам хозяйствования, и мы решим любые проблемы, тогда <...> весь белорусской народ с благодарностью будет смотреть на Россию и будет считать, что мы и здесь, в Беларуси, являясь оплотом нашего единого отечества, будем умирать за свою страну и за Россию в том числе», — сказал Лукашенко.

По мнению экспертов, вопрос интеграции не мог стать предметом торга в вопросе поддержки Россией руководства республики.

«Ничего нового здесь нет. Я не думаю, что это будет серьезным торгом в том смысле, что Россия понимает, что сейчас это выторговывать из Лукашенко бессмысленно, потому что это просто никто не признает. В белорусском обществе будут протесты и на Западе никто это не признает — просто будет лишний раздражитель», — считает Артем Шрайбман.