Байден против Сандерса: Демократическая партия распалась на крылья

По итогам ноябрьских выборов Демократическая партия получила полный карт-бланш на проведение своей политики, однако перед ней вновь встала старая внутренняя проблема — противостояние центристов с прогрессистами.

Представители двух крыльев партии конфликтовали еще во время праймериз демократов, на которых лидером первых выступал нынешний президент США Джо Байден, а вторых — Берни Сандерс, окрестивший себя «демократическим социалистом». Стороны смогли отложить свои противоречия только ради одной цели — победы над президентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Однако после того как главный противник демократов покинул Белый дом, былое единство внутри партии дало трещину.

Это проявилось в том, что ни один из представителей прогрессистского крыла Демпартии не получил место в администрации нового президента, хотя некоторые видные его представители и рассматривались на некоторые посты.

К примеру, по информации The Washington Post, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен была одним из кандидатов на должность министра финансов США. Но в итоге Байден сделал выбор в пользу умеренного претендента, экс-главы ФРС Джанет Йеллен.

Собственно, и повестка, которую начал реализовывать новый президент, не слишком отвечает интересам социалистов. Подход Байдена по большей части центристский, и приступать к претворению в жизнь радикальных идей в духе Сандерса вроде введения бесплатного медицинского обслуживания и образования он не спешит.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог-американист Малек Дудаков, администрация Байдена бросила несколько символических костей левым, в частности, назначила первого афроамериканского министра обороны или собрала команду с большим количеством женщин.

«Ее политика (центристский подход) особо не меняется, но не исключено, что отдельные левые решения могут быть приняты. В частности, будет масштабная амнистия для нелегальных мигрантов и увеличение минимальной заработной платы.

Но каких-то амбициозных решений вроде нового зеленого курса или введения универсального базового дохода в ближайшие четыре года ожидать не стоит», — добавил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Байден попытался нивелировать противостояние внутри Демпартии, выбрав вице-президентом Камалу Харрис.

«Объективно, большая часть электората симпатизировала Берни Сандерсу, а так как Харрис отчасти его поддерживала, Байден взял ее к себе, чтобы сбалансировать всю эту ситуацию. В итоге Сандерс его в этом поддержал, но из-за плачевной экономической обстановки и роста неравенства среди населения электорат Демпартии будет дальше леветь, когда партийная бюрократия больше симпатизирует центристскому подходу», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Спорные моменты

По сути, взамен на поддержку Байдена на выборах левое крыло демократов получило на откуп большую роль в Конгрессе, о чем говорил Сандерс. В интервью The New York Times он отметил, что Байден видит прогрессивное движение как сильную часть своей коалиции.

«Байден вступил в должность во время чрезвычайного кризиса. Он готов мыслить масштабно, а не мелко, чтобы решить многие, многие проблемы, с которыми сталкиваются рабочие семьи. Есть понимание, что, если мы собираемся решать кризисные ситуации, с которыми сталкивается эта страна, мы будем вместе», — добавил Сандерс, занявший пост председателя бюджетного комитета Сената.

Однако на деле единство демократов в Конгрессе оказалось не таким крепким, как об этом говорил лидер левого крыла партии.

Как пишет Politico, попытка ограничить проверку выплат незарегистрированным иммигрантам пробивает брешь внутри Демпартии. Более того, в этом вопросе часть демократов поддержали своих оппонентов из Республиканской партии, а не прогрессистских коллег.

Сам вопрос касается стимулирующих выплат лицам без американских паспортов в рамках борьбы с COVID-19. Республиканцы составили поправку к бюджету США о запрете этой практики, что поддержали восемь представителей Демпартии. Прогрессисты восприняли этот шаг крайне негативно.

В частности, правозащитник Грейс Мартинес Росас прямо заявила, что демократов, поддержавших проект Республиканской партии, использовали в качестве инструмента «для продвижения политики белых националистов-республиканцев».

Прогрессисты имеют важное значение для демократов в Конгрессе. В Сенате расстановка сил между Демпартией и республиканцами — 50 на 50, и хрупкое большинство демократов достигается лишь за счет голоса Камалы Харрис.

То есть без прогрессистов партия не сможет принимать необходимые решения.

Споры идут не только по треку выплат мигрантам без паспортов, но и в вопросе максимального размера оклада, при котором работнику оказывается финансовая помощь от США. Центристы настаивают на снижении этого порога, что активно критикуют в прогрессивном крыле.

Тот же Сандерс заявил, что демократы, которые хотят снизить порог с $75 тыс. до $50 тыс. для частных лиц, лишают представителей рабочего класса стимулирующих выплат. По его словам, в такой ситуации люди, получавшие средства при Трампе, не будут их получать при Байдене.

Демократический раскол

В подобных условиях возникает вопрос, грозит ли Демократической партии раскол, который отчасти можно было наблюдать на старте президентской кампании. С точки зрения Константина Блохина, демократы определенно продолжат сталкиваться с внутренними трудностями.

«Понятно, что проблемы и различные споры внутри Демократической партии возникать будут. В первую очередь по вопросам борьбы с коронавирусом, тут республиканцы уже начнут давить на демократов, которые станут критиковать друг друга. Однако бюрократия Демпартии вряд ли откажется от центристского подхода», — считает эксперт.

В свою очередь политолог, американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что американское общество поляризировано и расколото — и политические партии и организации не являются исключением.

«Раскол в Демократической партии уже присутствует, хотя противостояние с Трампом сказалось на ней благоприятно, поскольку это вызвало определенную консолидацию во время предвыборной кампании. То есть люди, поливавшие друг друга грязью, в частности Сандерс и Байден, объединились против Трампа», — отметил эксперт.

Несмотря на то что экс-президент потерпел политическое поражение, борьба с ним продолжается. Ордуханян уверен, что она будет идти и дальше, потому что это единственный и основополагающий консолидирующий фактор для демократов.

«Демпартия внутри страны консолидируется на основе антитрампизма, а внешнеполитическим консолидирующим фактором для них выступает русофобия. Это такой букет ядовитых цветов, который в дальнейшем будет отравлять жизнь не только США, но и всему остальному миру», — пояснил эксперт.

Малек Дудаков со своими коллегами отчасти не согласен. По его мнению, демократам не грозит никакого раскола, хоть противоречия внутри партии и будут постепенно нарастать.

«Леволиберальное крыло попытается протолкнуть свою повестку, но представители истеблишмента будут этому препятствовать. Учитывая, что у демократов большинство в обеих палатах Конгресса и Белый дом, в теории они могут принимать очень много решений, но по факту ничего прогрессивного, скорее всего, принято не будет», — добавил эксперт.

Прогрессисты будут наращивать свое влияние внутри рядов истеблишмента, чтобы изнутри повлиять на практику принятия решений, подчеркнул Дудаков.

Они будут ждать своего часа, потому что время во многом играет в их пользу.

«Против них играет истеблишмент, который поддерживает политиков за 70 лет, к примеру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которой уже за 80 лет. Понятное дело, в какой-то момент такие политики начнут массово уходить из политической жизни из-за своего возраста. На их место как раз придут новые молодые политики, настроенные более прогрессивно», — резюмировал эксперт.