«Будем настойчиво вести переговоры»: Япония намерена вернуть Курилы

Территориальный вопрос с Россией будет решаться Японией «с упорством», заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, что правительство и впредь будет настроено на то, чтобы настойчиво вести переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — прокомментировал он желание Токио вернуть себе Курилы.

Накануне, 14 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать отношения с Японией. Однако предпринимать антиконституционные действия власти страны не будут, подчеркнул президент РФ.

Одна из поправок к Конституции РФ запрещает отчуждение территорий страны. В этой связи Путин переадресовал вопрос журналистов о будущем российско-японских отношений главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову.

«Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — заявил Путин.

За неделю до этого японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос с Курилами «вызывают глубокое сожаление».

В июне Владимир Путин пообещал, что флаг России над Курилами не будет спущен никогда. Спустя полгода японский премьер Суга заявил, что правительство Японии намерено добиться «окончательного решения» вопроса о южных Курильских островах.

В начале 2019 года Синдзо Абэ признал, что японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году в Сан-Франциско мирному договору. Тем не менее, Абэ (как и Суга) полагает, что суверенитет Японии все же распространяется на Курилы. Острова вошли в состав СССР в 1945 году по итогам разгрома японской Квантунской армии и после взятия их с боями советской морской пехотой.

Острова стали советскими, местные жители — японцы и айны — были переселены в Японию, но мирный договор так и не был подписан. Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе совместной советско-японской Декларации 1956 года. Предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в той декларации не упоминается.

Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио, не является предметом для обсуждения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что желание японских представителей вернуть вопрос о Южных Курилах в разряд актуальных препятствует настрою на диалог между Москвой и Токио.

22 сентября Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов с санкциями за публичные призывы и действия по отчуждению территорий России.

За призывы к отчуждению территорий РФ следует административная ответственность. В случае же повторных нарушений законопроект подразумевает привлечение к уголовному наказанию — до четырех лет лишения свободы.

Второй законопроект устанавливает уголовную ответственность за попытки отчуждения части территорий России, что грозит лишением свободы до десяти лет. Принятый 22 сентября в первом чтении законопроект подразумевает замену уголовной ответственности за первичное нарушение на административную. Если призыв к отчуждению территорий прозвучал впервые, то штраф для гражданина составит от 30 до 60 тыс. руб.

Для должностных лиц штраф вводится от 60 до 100 тыс. руб., для юридических — от 200 до 300 тыс. руб. При этом если призыв осуществляется через СМИ, интернет или другие информационно-телекоммуникационные сети, то размер штрафа возрастает.