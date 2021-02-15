Педофилия без наказания: что происходит с мигрантами в США

В США Иммиграционная и таможенная служба (ICE) планировала освободить троих мужчин, которые были осуждены за сексуальные преступления в отношении детей, утверждают официальные лица Техаса.

Скандал поднялся после того, как губернатор штата Грег Эббот (республиканец) 5 февраля разместил в Twitter запись о том, что «иммиграционная политика [президента США Джо] Байдена угрожает безопасности Техаса». По его словам, заключенного, осужденного за сексуальное насилие над детьми, следовало передать под стражу ICE, но «Байден выпускает его в наше сообщество».

Речь тогда шла о Хосе Лара-Лопесе, которого перевели из тюрьмы штата в ICE. Двумя годами ранее он признал себя виновным в изнасиловании подростка.

Эта коллизия стала возможной из-за пересмотра миграционной политики президентом Джо Байденом. В первый день его пребывания на посту президента Министерство внутренней безопасности США выпустило меморандум, предписывающий иммиграционным агентствам сосредоточить свои усилия на угрозе национальной и общественной безопасности, а также иммигрантах, незаконно въехавших в США с 1 ноября 2020 года.

При этом в меморандуме под угрозой общественной безопасности понимаются люди, осужденные за тяжкие преступления, под которыми понимаются «убийство, изнасилование или сексуальное насилие над несовершеннолетними».

Однако, по данным Fox News, в начале февраля подход к миграционной политики подвергся некоторой корректировке. В частности, как сообщает телеканал со ссылкой на источники, появилась новая служебная записка, которая предписывала Иммиграционной и таможенной полиции прекратить так называемую операцию «Коготь», направленную против лиц, которые совершили преступления сексуального характера.

Таким образом, заявил ведущий Fox, нелегальные иммигранты, совершающие преступления сексуального характера, стали защищенным классом.

В другой служебной записке говорилось о приостановке депортации нелегальных иммигрантов, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, нападениями, вождением в пьяном виде, отмыванием денег, преступлениями против собственности, мошенничеством, уклонением от налогов

Эту директиву ICE восприняла как повод отпустить иммигрантов, обвиненных в сексуальном насилии над несовершеннолетними. И хотя в результате дебатов между тюремной системой Техаса и иммиграционными властями была принято решение не освобождать этих людей, Associated Press пишет, что в данном конкретном случае речь идет об очевидно неправомерном применении властями директив администрации президента США.

В целом за последние недели ICE приняло в Техасе аналогичные решения в отношении 26 человек, что стало рекордным показателем. При экс-президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе со стороны ICE не принималось такого количества решений о высылке заключенных из тюремной системы Техаса за год. Эту информацию приводит AP со ссылкой на руководителя аппарата Департамента уголовного правосудия Техаса Джейсона Кларка.

По имеющимся данным, иммиграционные власти передают задержанных, которые оказались на территории США нелегально, местным или государственным правоохранительным органам.

Associated Press с опорой на государственные отчеты отмечает, что большинство из 26 осужденных попались на наркотиках или вождении в нетрезвом виде. При этом двоих осудили за изнасилование подростка, а третьего — за непристойное поведение при ребенке. Именно последние три и вызвали бурные дискуссии среди руководителей Техаса.

«Мы обеспокоены тем, что у вас есть лица, совершившие преступления, после которых, по нашему мнению, они могут представлять угрозу общественной безопасности», — сказал Кларк, отметив, что высылка задержанного угрожает общественной безопасности. Об этом было заявлено сотрудникам иммиграционной службы.

Сам Байден в ходе своей предвыборной кампании выступал как защитник жертв изнасилований.

В мае сообщалось, что он выступил против так называемого правила Девос, которое защищает студентов, обвиняемых в насильственных действиях сексуального характера внутри университетских городков, передавало издание The Hill.

Байден обещал, что, став президентом США, отменит правило, изданное министром образования США Бетси Девос. «Это неправильно. И это будет быстро закончено в январе 2021 года, потому что как президент я буду там, где я всегда был на протяжении всей моей карьеры, — на стороне жертв, которые заслуживают того, чтобы их голоса были услышаны, их требования были приняты серьезно и расследовались, а их права отстаивались», — подчеркнул Байден.

Он назвал «правило Девос» ничем иным, как попыткой администрации Дональда Трампа «пристыдить и заглушить» жертв сексуального насилия.

При этом сам Байден незадолго до этого оказался в центре сексуального скандала, когда его экс-помощница Тара Рид рассказала, что в 1993 году подверглась сексуальным домогательствам со стороны политика. По ее словам, в одном из коридоров Капитолия демократ без разрешения целовал ее, прикасался, а также настаивал на интимных отношениях. Сам Байден отвергает эти обвинения.