«Что-то нужно делать»: зачем на Украине организовали 30-недельный форум

На Украине вторую неделю проходит Всеукраинский форум «Украина 30». В эти дни темой для дискуссий стали «платежки» — обсуждаются тарифы, энергобезопасность и другие по большей части экономические аспекты. Эта подсекция проходит с 15 до 17 февраля.

16 февраля на форуме поднимался вопрос импорта электроэнергии из России.

Как заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, Украина не намерена отказываться от закупок до конца отопительного сезона.

Он назвал некорректными рассуждения, что российский импорт лишний, учитывая, что на Украине 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и почти нулевой запас угля на многих теплоэлектростанциях. Российская электроэнергия, как утверждает Кудрицкий, помогает Украине «закрывать баланс в энергосистеме».

Вместе с тем он выразил надежду, что в середине марта в стране не будет дефицита энергетических мощностей, так как она получит уголь, который ждали зимой, будут завершены ремонтные работы на всех энергоблоках теплоэлектростанций, а также ремонт на энергоблоках АЭС. Помимо того, Украина рассчитывает увеличить выработку на возобновляемых источниках энергии.

Помимо этого, в ходе форума затрагивался вопрос резкого изменения тарифов на газ. В январе многие украинские поставщики значительно повысили его стоимость, но после массовых протестов кабмин установил максимальную цену на уровне 6,99 гривен (около 18,5 руб.) за кубометр. Как отметила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, потребители смогут платить не более 6,99 гривен за кубометр газа в январе, феврале и марте.

Министр соцполитики Марина Лазебная, в свою очередь, сообщила, что гражданам будет возмещена разница между льготными и новыми тарифами на тепло. Это касается тех, кто раньше платил по особым условиям ввиду отсутствия газа и централизованного отопления. Речь идет о многодетных семьях, семьях с приемными детьми, а также детских домах семейного типа.

Как объяснил «Газете.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин,

цель форума — продемонстрировать, что у страны есть перспективы, «потому что многие в этом сомневаются».

«Власти понимают, что что-то нужно делать. Если не удается привлечь людей в настоящем, а рейтинг действующей власти падает, то надо хотя бы создать привлекательный образ будущего. Именно для этого все форум и создается», — уверен эксперт.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в Facebook отметил, что такой формат должен предполагать взаимный обмен информацией и дискуссии, а «не монологи и «теплые ванные» из удобных журналистов и экспертов».

По его мнению, подобный форум уже на четвертый-пятый раз приестся и общество перестанет интересоваться им.

«А попытка закрыть [президентом Украины Владимиром] Зеленским все информационные дыры власти — это «фол последней надежды», который может привести к «удалению» — падению рейтингов последней значимой фигуры власти; и демонстрирует общее непонимание команды офиса президента, что проблема не в количестве информации (ее в нашем мире даже слишком много), а в доверии к ней, что такими форматами и гостями не обеспечить», — полагает специалист.

Форум «Украина 30» стартовал 8 февраля. Первая подсекция называлась «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Как подчеркнул Владимир Зеленский на открытии, в стране запустили серию 30 масштабных еженедельных форумов.

«Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности, наших международных партнеров, украинских экспертов, ученых, журналистов и просто всех обычных граждан Украины», — подчеркнул глава государства.

Он обозначил ряд тем, которые будут обсуждаться в ходе еженедельных мероприятий. Помимо COVID-19, это безопасность, оборона, Крым, Донбасс, коммунальные тарифы, судебная и антикоррупционная система, сельское хозяйство, образование, наука, культура, спорт, диджитализация и ряд других важных вопросов, которые Зеленский назвал «опорой независимости» страны.

В этом году Украина отмечает 30-летие обретения независимости. Как пообещал президент, впереди много мероприятий и важных событий.

«Но 30 лет независимости — это не просто дата и праздник, это время, когда следует подводить предыдущие итоги, признавать ошибки, делать правильные выводы, ставить амбициозные цели и вместе двигаться вперед. Для этого всем нам необходим длинный, обстоятельный, возможно, непростой, но честный разговор. Поэтому каждую неделю это место будет становиться площадкой для главных тем Украины, местом диалога, вопросов, ответов, а самое главное — поиска и генерации решений», — подчеркнул украинский президент, призвав сограждан следить за форумами.

В первый день «Украины 30» Зеленский, комментируя ситуацию с коронавирусом в стране, заявил, что она лучше по сравнению со многими европейскими государствами. Это он объяснил правильными действиями власти.

Зеленский также высказался по поводу прививки от коронавируса и заверил, что готов быть в числе первых, кто пройдет вакцинацию, чтобы подать пример народу. Он заверил, что Украина получит качественную вакцину, произведенную компаниями Pfizer и AstraZeneca, из первых рук.

Президент критически высказался о российской вакцине, назвав сведения о прохождении «Спутником V» третьей стадии клинических испытаний и ее эффективности в 91% фейковыми.

«Все уже понимают, что такое информационная гибридная война и как ту или иную новость можно подать для украинского общества. Граждане Украины — точно не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права», — сказал Зеленский.

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что публикация итогов завершающей фазы испытаний «Спутника V» в медицинском журнале The Lancet подтверждает ее эффективность. Промежуточный анализ результатов третьей фазы клинического исследования «Спутника V» показал, что введение вакцины обеспечивает эффективность против коронавируса в 91,6%.