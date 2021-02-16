«Ну, печально»: Лавров ответил на критику США в адрес «Спутника V»

Глава российской дипломатии Сергей Лавров отреагировал на призывы США с подозрением относиться к вакцине от коронавируса «Спутник V». В США утверждают, что отечественный препарат от коронавируса — это геополитический замысел Кремля, напомнил глава МИД. Он добавил, что Белый дом призывал страны быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от России.

«Ну, что сказать <…> Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально», — сказал Лавров.

«Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было. Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», — подчеркнул российский министр.

Между тем в Минздраве России отмечают высокий интерес международного сообщества к российской вакцине.

«Форма вакцины на сегодня показывает наивысшую эффективность. Что касается тех стран, о вакцинации в которых вы говорите... со временем, с опытом применения люди делятся информацией, и на сегодня мы, наоборот, видим обратную тенденцию — это большой интерес к российской вакцине», — заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств ведомства Филипп Романов.

По его словам, российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 27 странах мира.

«Я думаю, что цифровые показатели появятся чуть позже, но по количеству распространения тех инноваций, которые были созданы Российской Федерацией, как вам известно, российские вакцины зарегистрированы уже в 27 странах мира, и этот процесс только в начале, поэтому прогноз по инвестициям только благоприятный», — отметил он на конференции по стратегическому сотрудничеству с Россией.

Среди стран, которые уже одобрили применение российского препарата от коронавируса, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Венгрия, ОАЭ и другие.

Ранее вакцинацию препаратом, который создали в России, прошел американский геофизик Брюс Уотс Бевен. Он сделал прививку в Крыму. По словам его супруги Татьяны Смекаловой, ученый чувствует себя хорошо.

Бевен приезжает в Россию по туристической визе и жил вместе с женой полгода в Крыму, а затем возвращался в США, а потом вновь приезжал. Но из-за пандемии ему пришлось задержаться — в России он провел больше года.

Брюсу Бевену 78 лет. В ближайшее время он решил отправиться на родину, но переживал, что может в дороге заразиться коронавирусом, так как с пересадками путь в США займет около суток. Поэтому решил пройти вакцинацию в поликлинике в Евпатории.

«Он решил, что перед полетом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая как будто признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует — в журнале «Ланцет» [британский медицинский журнал The Lancet] статья была», — заметила Смекалова в комментарии РИА «Новости».

Женщина также рассказала, что и сама сделала прививку, но на неделю раньше — 8 февраля. Теперь супруги ждут введения второй дозы препарата. «Сегодня первой дозой привился Брюс, мы уже дома. Пока все хорошо. Вторую дозу, конечно, будем и я, и он делать», — добавила она.

«Спутник V» был разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Основу вакцины составляет уже изученная и опробованная платформа вектора аденовируса человека. Сам препарат был зарегистрирован российским Минздравом в августе прошлого года и стал первой вакциной от коронавируса, которую зарегистрировала страна-создатель.

В публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet говорится, что этот препарат уже показал высокий уровень иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины превысила 91%. Установлено, что «Спутник V» полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.