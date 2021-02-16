Дзержинский, Андропов и кракозябра: москвичам предлагают обсудить памятник на Лубянке

Нужно оставить всё как есть

Какой памятник нужно установить на Лубянской площади в Москве?

«Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте», — написал в Facebook председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, комментируя дискуссии о возможности возвращения памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликсу Дзержинскому. Сейчас монумент выставлен в парке искусств «Музеон».

При этом депутат пояснил, что этот вопрос должен решаться с учетом мнения жителей Москвы и экспертного сообщества.

Идея возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку, демонтированного в 1991 году, «не нова и периодически реанимируется», отметил председатель Мосгордумы. В частности, прошлый созыв столичного парламента уже рассматривал этот вопрос.

Однако, по мнению Шапошникова, для возвращения памятника непосредственно Дзержинскому или же любого другого культурного объекта на историческое место следует учитывать ряд важных моментов, в том числе фактор исторической справедливости.

Старт дискуссиям о том, нужен ли на Лубянской площади какой-либо памятник, дала группа общественных деятелей, которая обратилась к властям Москвы с призывом вернуть на историческое место монумент Дзержинскому. В частности, соответствующее обращение к мэрии подписали писатели Захар Прилепин и Александр Проханов, блогер и публицист Дмитрий Пучков и ряд других.

С точки зрения авторов инициативы, памятник основателю ВЧК будет дополнять Соловецкий камень на Лубянке, памятник жертвам политических репрессий.

При этом Шапошников 16 февраля напомнил, что монумент Дзержинскому работы Евгения Вучетича появился на Лубянке лишь в 1958 году, а до этого с начала XIX века по 1935 год здесь располагался фонтан работы скульптора Ивана Витали (позже фонтан был перенесен в столичный Нескучный сад).

Дмитрий Пучков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что решить судьбу монумента путем опроса населения «будет правильно».

«Когда-то давно возбужденная публика набросилась на памятник виднейшему политическому деятелю нашей страны и за каким-то бесом его стащили. Ломать памятники вообще не хорошо, мы можем простить это большевикам — народ был темен, не образован и ломал всякое. Мне кажется, наш народ давно пришел в себя и правильно такие вещи решить опросом населения», — сказал публицист.

Поддержал эту идею и Александр Проханов, отметивший, что «идеологические баталии» по поводу памятника ведутся уже более 10 лет.

«Было бы разумно вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение, чтобы раз и навсегда с этим покончить.

Это не рядовая вещь, вокруг этого вращаются очень большие слои сегодняшнего общества, и я думаю, нельзя, чтобы эта проблема постоянно была под спудом. Будучи под спудом, она разлагает, приводит к гниению — надо ее вынести на поверхность и решить», — пояснил писатель «Газете.Ru».

Установка памятника на Лубянке уже обсуждается в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества. Как говорил заместитель председателя ОП столицы Алексей Венедиктов, выбор исторической личности для будущего культурного объекта следует сделать через платформу «Активный гражданин».

Венедиктов также уверен, что в списке исторических личностей, помимо Дзержинского, должны быть царь Иван III, князь Александр Невский или же шестой руководитель СССР Юрий Андропов.

Соответствующие инициативы уже поступали в мэрию от десятков историков, публицистов и общественных деятелей. Кроме того, на прошлом месте памятника Дзержинскому даже предлагали установить часовню святому христианскому мученику Феликсу.

По мнению Александра Проханова, замена памятника Дзержинскому любым другим — «чепуха»: в России масса мест, где можно разместить какие-либо памятники, а связка Лубянская площадь — Дзержинский не случайна.

«Они являют собой завершенный архитектурный и исторический ансамбль. Во всех кабинетах сегодняшней Лубянки висит портрет Дзержинского, почти ни в одном из них нет Ивана III и нет ни одной каморки, где был бы портрет Андропова. Памятник Дзержинскому — символ советской и российской госбезопасности, поэтому там ему и место», — подчеркнул писатель.

С точки зрения Дмитрия Пучкова, предложения по установке на место памятника Дзержинскому монументы другим историческим личностям вызывают закономерный вопрос — зачем.

«Там стоял Феликс Эдмундович Дзержинский — организатор, создатель нашего ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, МВД и всего остального. Это для него сделано, он на Лубянке стоял напротив здания КГБ. Это специально делалось под него. А давайте кракозябру тут какую-то поставим — лишь жалкие попытки мести. Эдмундыча надо вернуть на место, пусть стоит в назидание всем. И тем, кто его валил, и тем, кто ставил»,

— резюмировал публицист.

Впрочем, в спорах вокруг возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку есть и третья сторона. Так, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что при принятии решений об установке каких-либо монументов на Лубянской площади важно сохранить ее как знаковую транспортную развязку в центре столицы.

По его словам, не так давно были разговоры о возможном создании пешеходной зоны на Лубянке, но от этой идеи пришлось отказаться из-за слишком плотного трафика на площади. Подземное пространство также нельзя использовать, так как под Лубянкой проходит метро и расположен большой объем инженерных сетей.