Украинцам хотят запретить жаловаться на Зеленского

Ряд депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» предложили внести изменения в закон «Об уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека».

Согласно их инициативе, предлагается запретить украинцам жаловаться омбудсмену на деятельность президента, парламента и кабмина страны. Также в документе содержится предложение о запрете жалобы на судей Конституционного суда Украины и других судов.

«Однако исключение деятельности таких органов из сферы действия закона не означает, что уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основных свобод», — уточнили авторы проекта.

Что касается в целом жалоб, с которыми люди могут обращаться к омбудсмену, они должны подаваться в письменной или электронной форме в течение года после выявления нарушения прав и свобод человека и гражданина. В исключительных случаях — в течение двух лет.

Предложение «Слуги народа» — продолжение политики по ограничению критики в адрес властей, считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Непонятно, что обнадежило администрацию господина Владимира Зеленского, украинского президента. Может быть, возвращение к власти в США демократов. Но создается такое ощущение, что Киев начал творить полный беспредел», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, у такой политики на сегодняшний день есть все перспективы для продолжения. Как отметил Бондаренко, указать украинским властям «границы дозволенного» может только Запад посредством конкретных обращений из Вашингтона и Брюсселя.

Запрет на жалобы был вынесен на рассмотрение парламентом на фоне резкого падения рейтинга действующего украинского президента Владимира Зеленского.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС) от 22 января, уровень поддержки Зеленского среди граждан упал до 19,8%.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью «Украина 24» объяснил низкие рейтинги Владимира Зеленского двумя факторами. Первым он назвал «некую закономерность, непростые времена, COVID-19». По его словам, аналогичная тенденция наблюдается не только на Украине.

Второй причиной обрушения рейтинга, по его мнению, стало то, что против украинских властей целенаправленно на протяжении уже двух лет работает «мощнейшая машина как внутри страны, так и извне». Именно она стремится нивелировать все достижения украинских властей, отметил Ермак. Поток лжеинформации и практически оскорблений в адрес действующей власти, как он подчеркнул, практически не прекращается.

И, судя по всему, украинские власти решили этот поток пресечь, поскольку инициатива от пропрезидентской партии об ограничении возможностей для граждан страны обращаться с жалобами на Зеленского — не единственная в своем роде.

Так, 2 февраля Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении санкций сроком на пять лет против украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, принадлежащих депутату от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку. После этого каналы прекратили вещание на украинском ТВ.

Указ спровоцировал бурные дискуссии на Украине, а сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

«Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — гласит совместное заявление телеканалов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько ранее в комментарии «Газете.Ru» назвал одной из причин закрытия Зеленским телеканалов попытку отвлечь внимание от настоящих проблем хотя бы тех граждан, которые каким-либо образом ориентируется на националистов. По его словам, эти люди могли в определенной степени получить удовлетворение от закрытия данных ресурсов.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» после этого даже объявила о начале процедуры импичмента Зеленского, хотя Андрей Ермак отметил, что оснований для таких действий нет.