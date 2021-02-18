Своя соцсеть и планы на 2024-й: о чем сказал Трамп после месяца молчания

Бывший президент США Дональд Трамп дал небольшое интервью сразу трем американским медиа — NewsMax, Fox News и One America News. Поводом для беседы экс-главы Белого дома с журналистами стала смерть известного консервативного радиоведущего Раша Лимбо, но Трамп также ответил на вопросы о своих будущих планах.

«Вокруг не так много легенд, но он (Лимбо. — «Газета.Ru») — легенда. <...> Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны», — сказал бывший глава США в беседе с Fox News.

«Раш думал, что мы победили, и я тоже. Я думаю, что мы выиграли существенно»,

— заявил Трамп Fox News, тем самым вернувшись к своей риторике о фальсификации выборов со стороны демократов.

Планы на будущее

Впрочем, на словах о своей «победе» на президентских выборах Трамп не остановился. В интервью Newsmax экс-президент высказался о блокировке его аккаунтов в социальных сетях, что стало одним из последствий штурма Капитолия. Так, бывший глава Белого дома отметил, что больше не собирается возвращаться в Twitter, который навсегда ограничил его доступ к своей платформе.

«В Twitter стало очень скучно, и миллионы людей уходят», — считает Трамп.

По словам экс-президента, он не исключает создания социальной сети под собственным брендом, чтобы объединить миллионы избирателей-республиканцев, среди которых он пользуется поддержкой.

Последние опросы действительно демонстрируют высокие рейтинги Трампа. По исследованию Morning Consult, 59% сторонников Республиканской партии считают, что он должен усилить свою роль в партии.

Однако от вопросов журналистов о своей дальнейшей политической карьере экс-президент настойчиво уклонялся. В особенности касательно его возможных планов по участию в выборах 2024 года, хотя СМИ не раз писали о якобы желании бывшего американского лидера вновь бросить вызов Демократической партии.

«Что касается 2024 года, я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка. Я вижу много отличных опросов, это точно», — указал Трамп, также добавив, что число его сторонников уже выше, чем до президентских выборов 2020 года.

Пока же, судя по всему, Трамп может помочь своей партии на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году. Этого мнения придерживается ряд политологов.

«Не исключено, что он может пойти и на праймериз Республиканской партии в 2024 году. Последний момент будет зависеть от его дальнейших консультаций с партией, но его популярность — это железобетонный аргумент, против которого пока мало чего можно сделать», — говорил «Газете.Ru» замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Хотелось помолчать»

Немалая часть интервью Трампа трем американским СМИ была посвящена критике его политических оппонентов. Так, экс-президент жаловался на нынешнего главу США Джо Байдена, губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, называя ее «жуликоватой». Досталось не только демократам, но и республиканцам.

По словам Трампа, некоторые представители Республиканской партии продемонстрировали недостаточный уровень поддержки своего однопартийца на президентских выборах. С точки зрения экс-президента, если бы демократы столкнулись с фальсификацией голосования, по всем США уже были бы беспорядки.

Имен Трамп не называл, но, по версии The Hill, в первую очередь, экс-президент разочарован в лидере меньшинства республиканцев в Сенате Митче Макконнелле, который хоть и проголосовал против импичмента, но открыто назвал бывшего главу Белого дома виновным. По мнению сенатора, Трамп «несет моральную ответственность» за штурм Капитолия его сторонниками.

Это заявление Макконнелла экс-президент уже критиковал ранее, выпустив свой комментарий после завершения процесса импичмента в Конгрессе. В ответ на обвинения сенатора Трамп назвал его мрачным и угрюмым политиканом.

«Если республиканские сенаторы останутся ему верными, победы им не видать. Республиканская партия никогда не сможет снова приобрести уважение и сильные позиции с такими политическими «лидерами» во главе, как сенатор Митч Макконнелл», — подчеркнул бывший президент.

Помимо критики своих оппонентов, Трамп объяснил журналистам, почему «пропал с радаров» по истечении своего срока.

«Я действительно хотел немного помолчать. Честно говоря, здесь не было так тихо, но я хотел немного помолчать», — подчеркнул экс-лидер США.

А в завершение своего интервью на Fox News Трамп намекнул, что период молчания закончился. Отвечая на вопрос ведущего, будут ли США слышать его чаще в ближайшее время, экс-президент признался, что ему есть о чем рассказать.