На сборы — неделя: Россия выслала эстонского дипломата

Москва зеркально ответила Эстонии на высылку дипломата и объявила персоной нон грата сотрудника эстонского посольства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Недавно Эстония абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллине, он занимался вопросами культуры и образования», — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что ответ Москвы «не заставил себя ждать». «Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства», — добавила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что Россия старается последовательно развивать добрососедские отношения, в том числе с Эстонией. «Однако мы пониманием, что для этого требуется ответное стремление партнеров к улучшению отношений», — отметила она, указав на отсутствие готовности Таллина к преодолению «своей ничем не спровоцированной враждебности».

Захарова предположила, что недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии решило пойти на объявление персоной нон грата российского дипломата, чтобы «показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне, Брюсселе».

По данным дипломатического источника РИА «Новости», на сборы российскому дипломату дали неделю. МИД РФ установил такой же срок в отношении эстонского представителя. «Был дан не краткий срок, сутки-двое, а больше — в течение недели», — сказал собеседник агентства о высылке россиянина.

За последний месяц из стран Европы были высланы по меньшей мере четыре российских представителя. Произошло это после того, как 5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов из Швеции, Германии и Польши. Они, как отметили российские власти, приняли участие в несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального, которые проходили в конце января.

Москва расценила такие действия как вмешательство во внутренние дела страны. В МИД напомнили, что сотрудников европейских посольств и консульств «поймали с поличным».

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Поступок европейских представителей назвали «неприемлемым и не соответствующим их дипломатическому статусу». В МИДе выразили надежду, что впредь иностранные дипломаты будут «строго следовать нормам международного права».

Захарова, в свою очередь, заметила, что высланные европейцы понимали, что нарушают российские законы. Она напомнила, что в стране массовые мероприятия были запрещены еще в конце марта прошлого года из-за пандемии коронавируса.

«Об этом иностранным дипломатам прекрасно было известно. Таким образом, участие сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши и посольства ФРГ в прошедших 23 и 31 января акциях представляет собой не только вмешательство во внутренние дела РФ, но и заведомое, сознательное, нарушение законов государства пребывания», — подчеркнула она.

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр признался, что удивлен высылкой немецкого представителя.

«Я хочу подчеркнуть, что [высылка сотрудника посольства] вызвало очень серьезное недоумение. Притом что этот сотрудник совершенно никаких провинностей на территории РФ не допустил», — считает Гайр.

В ответ на действия Москвы Берлин, Варшава и Стокгольм также выслали сотрудников российских посольств. В Москве такие действия назвали необоснованными. По словам Захаровой, решение выслать российских дипломатов из трех европейских стран нельзя назвать зеркальной мерой.

«Когда на протяжении нескольких лет коллективный Запад проводил акции по высылке российских сотрудников загранучреждений, никаких материалов нам не передавали. Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактуру, фактические материалы. Мы сказали, что это не политический жест, а обоснованное, с наличием фактов на руках решение», — раскрыла она позицию России в вопросе высылки иностранных представителей.