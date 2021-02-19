По договору: зарубежным дипломатам предложили привиться «Спутником V»

Министерство иностранных дел РФ направило всем посольствам предложение принять участие в кампании по вакцинации, которая проводится в России с использованием отечественного препарата «Спутник V».

В МИД отметили, что рассылка приглашений диппредставителям — это распространенная во многих государствах практика. «Она [такая практика] вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране», — обратили внимание в ведомстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что, предлагая сотрудникам посольств пройти процедуры вакцинации от коронавируса, Москва выполняет свои обязательства по международным договорам. В частности, РФ следует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения необходимых условий диппредставительствам для выполнения своих функций и их безопасности.

Что касается самих сотрудников МИД, они также проходят вакцинацию. В ведомстве отметили, что учитываются возможности предоставления сотрудникам российских дипмиссий отечественных препаратов в различные страны, а также возможности использования местных препаратов. Кроме того, принимается во внимание наличие в загранучреждениях необходимой мединфраструктуры.

В МИД уточнили, что российские сотрудники посольств, которые хотят пройти вакцинацию от коронавируса на территории родной страны, могут это сделать во время отпуска или командировки.

В то же время в министерстве напомнили, что российскую вакцину на сегодняшний день разрешили использовать более чем в 25 странах мира. «Убеждены, что последовательная работа по продвижению вакцинации является общей задачей мирового сообщества в условиях продолжающейся пандемии. Рассматриваем российские усилия на этом направлении как вклад в преодоление глобального кризиса», — говорится в сообщении ведомства.

Приглашением российского министерства к вакцинации уже воспользовались сотрудники посольств Монголии и Испании. «Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», — рассказали РИА «Новости» в монгольской дипмиссии.

По словам собеседника агентства, вакцинацию прошли большинство сотрудников представительства. «У одного-двух человек в первые дни были недомогание, а у остальных нормально прошло», — уточнили в посольстве.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что некоторые американские дипломаты, которые работают в Москве, попросили власти России привить их «Спутником V». Издание пишет, что такая ситуация сложилась из-за того, что препаратов американского производства не хватает для представителей США во многих странах.

Госдеп, по данным WP, ранее запросил у властей 315 тыс. доз американской вакцины, чтобы провести прививочную кампанию среди своих сотрудников. Однако пока дипломаты получили меньше четверти от этого объема.

Вместе с тем газета обращает внимание, что ни Всемирная организация здравоохранения, ни американский регулятор пока не одобряли к применению российский «Спутник V». Кроме того, Госдепартамент США ранее не рекомендовал своим сотрудникам прививаться российской вакциной, но «позволил им самим принимать решения касательно здоровья».

Источники газеты рассказали, что более 10 стран предложили американским дипломатам сделать прививки вакцинами производства США, которые ранее были закуплены у Вашингтона. Сейчас дипведомство изучает подобные предложения еще от восьми стран. «Для самой богатой страны мира стыдно просить милостыню от других, когда это касается вакцин, особенно если учесть, что лучшие вакцины были произведены в США», — сказал WP дипломат, который работает на Ближнем Востоке.

В свою очередь, американские чиновники работают над ответом дипломатам, которые ждут от властей своей страны информации о поступлении вакцин. По словам и.о. замгоссекретаря Кэрол Перес, «это очень нестабильная ситуация, и мы понимаем, что сотрудники жаждут информации».