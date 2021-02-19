«В дружественном ключе»: о чем Путин говорил с Мадуро

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Лидеры двух стран обсудили ситуацию с распространением коронавируса и борьбу против инфекции, сообщили в Кремле.

«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнерства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — отметили в пресс-службе администрации российского главы государства.

Мадуро поблагодарил своего собеседника за поставки в Венесуэлу российской вакцины «Спутник V». Первая партия прибыла в середине февраля.

«Он [Мадуро] также проинформировал о ситуации в Республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Президент России выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны», — говорится в сообщении Кремля.

Вместе с тем президенты выразили готовность к развитию двусторонних отношений. Обе стороны настроены на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.

Что касается российской вакцины от коронавируса «Спутник V», она прибыла в Венесуэлу в прошлую субботу, 13 февраля. Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес: «Хочу поблагодарить президента России Владимира Путина и правительство за отправку вакцины «Спутник» против коронавируса».

Российский посол в республике Сергей Мелик-Багдасаров заверил, что последующие поставки будут организованы согласно установленному графику. «Сегодняшняя поставка включала как компоненты первой, так и второй доз вакцины», — приводит его слова РИА «Новости».

«Для наших стран было принципиально важно осуществить первую поставку вакцины для того, чтобы приступить к реализации контракта, подписанного в декабре прошлого года. Последующие поставки в рамках действующих договоренностей будут организованы согласно оговоренному сторонами графику, исходя из производственных и логистических возможностей», — добавил он.

Николас Мадуро еще до появления российской вакцины в его стране заявлял, что считает ее самым безопасным в мире препаратом, защищающим от тяжелого течения заболевания инфекцией.

«Спутник V» — самая безопасная [вакцина в мире]... Она показывает высокий уровень защиты организма», — сказал глава республики на еженедельном совещании по вопросам здравоохранения в начале февраля.

Позднее он сообщил о своем намерении пройти вакцинацию этим препаратом. Мадуро уточнил, что примет участие в процедуре вместе со своей женой. Правда, конкретные сроки не обозначил.

«Да, я буду вакцинироваться «Спутником V», Силия [Флорес, жена Мадуро] и я... Мы определим момент, когда вакцинируемся оба. Конечно же, да», — цитирует его слова РИА «Новости».

Тогда президент Венесуэлы в очередной раз подтвердил свое мнение относительно российской вакцины. «У меня нет сомнений, я говорил со специалистами, просил мнение инфектологов и экспертов со всего мира, «Спутник V» без сомнений — самая безопасная», — подчеркнул он.

Препарат «Спутник V» был создан в прошлом году сотрудниками НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина от коронавируса первой в мире прошла регистрацию. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

На сегодняшний день «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству стран, которые уже одобрили препарат для использования. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

К концу этой недели она разрешена к применению в 25 государствах в разных частях мира: в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке. В фонде отметили, что такие результаты превышают планы.

По популярности ее обгоняют вакцина Pfizer (используется в 35 странах) и AstraZeneca, которая разрешена в 31 стране.