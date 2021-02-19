«Уничтожение демократии»: на Медведчука наложили санкции

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В их числе оказались председатель политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совета нацбезопасности, трехлетние ограничительные меры затронут любое имущество и активы пары. По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное дело против политика по части 5 статьи 258 «Финансирование терроризма».

Санкции также введены против украинки Натальи Лавренюк и граждан России Сергея Лисогора, Александра Масленка, Михаила Попова, Константина Вацьковського и Виталия Донченко.

Что касается юридических лиц, то в список попали пять компаний, которые являются владельцами самолетов, «совершавших прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовым актам», добавил Данилов.

Введение санкций против Медведчука и Марченко — акт политических репрессии, нарушение конституции Украины и уничтожение украинской демократии, говорится в ответе партии ОПЗЖ.

«Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Режим [президента Украины] Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Зеленский начал уничтожать украинскую демократию», — указывается в комментарии.

Режим Зеленского партия называет «слабым и мстительным».

«Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца», — пообещали в партии.

Киев хочет запретить ОПЗЖ и отобрать бизнес у Медведчука, приводит портал «Украина.Ру» слова директора украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова.

«Очевидно, ему что-то придется им уступить. Ведь помимо медийных санкций они закрыли фрагмент нефтепродуктовода, который ему якобы принадлежит — «Прикарпатзападтранс».

Речь идет о перераспределении медийных ресурсов, очевидно, они будут запускать свой, президентский [портал], на его студийных площадках, и ему придется часть уступить. Думаю, что он какой-то выход по медиа найдет», — предположил эксперт.

В начале нынешнего месяца Зеленский ввел санкции сроком на пять лет в отношении депутата фракции Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащего ему медиахолдинга. Об этом сообщала пресс-служба украинского главы.

Решение о санкциях было принято СНБО. В поддержку санкций выступили 17 членов СНБО, один воздержался, один на момент голосования был в командировке.

Санкции касаются телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». У них аннулируются лицензии и прочие разрешения, вводится запрет на пользование украинскими радиочастотами. Прекращается предоставление каналам услуг по ретрансляции программ.

Кроме того, Козак не имеет права теперь распоряжаться своим имуществом, в частности — продавать его. Попавшие под санкции телеканалы назвали указ Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ».

«Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее» успехах», — говорилось в заявлении каналов.

В ОПЗЖ такое решение главы государства назвали «антиконституционным и противоправным».

«Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — отмечалось в резолюции партии.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора выразил поддержку Медведчуку и усилиям ОПЗЖ в борьбе против цензуры на Украине.