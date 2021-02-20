«Двойные стандарты»: немецкий политик объяснил причину «высокомерия» Запада к России

Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек дал интервью Berliner Zeitung. В нем он отметил усталость России от неконструктивной политики западных стран, в том числе и ЕС.

«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — обратил внимание политик.

В материале отмечается, что Платцек «давно выступает за то, чтобы относиться к России как к равному партнеру». В частности, этот вопрос он затрагивал и при ответах на вопросы журналистов издания об отношении европейских политиков к российской вакцине «Спутник V».

Он считает, что к препарату от коронавируса «плохо относятся» только потому, что он произведен в РФ. «Россия, по мнению определенной части общества, как бы «по умолчанию» олицетворяет зло. В лучшем случае ее инновационный потенциал как современной и продвинутой в плане науки нации просто недооценивается», — заметил Платцек.

Он считает, что два этих обстоятельства приводят к тому, что бытует мнение, будто «в России не может появиться ничего хорошего или полезного». «При этом сторонники этого мнения зачастую не приводят никаких рациональных аргументов. И это уже стало своего рода рефлексом», — уверен он.

Немецкий политик добавил, что «высокомерие» Запада по отношению к России переносится и на «Спутник V».

Платцек провел параллель в ситуации с вакциной и с «Северным потоком — 2». Он считает, что в данном случае политики придерживаются мнения (как и с газопроводом), что Россию нельзя допускать на рынок вакцин от COVID-19, который, по его словам, уже сравним с рынком оружия.

Что касается российского проекта газопровода, Платцек отметил, что «это, среди прочего, политический спор». «Американцы говорят, что считают себя обязанными защитить нас от русских. Однако при этом они преследуют собственные интересы: американцы хотят продавать нам свой газ и не хотят, чтобы мы покупали газ у кого-то другого, тем более у России. Потому что это тоже многомиллиардный рынок. И этот подход повторяется снова и снова», — сказал он в ответ на вопрос журналиста, почему он вспомнил про «Северный поток — 2».

Возвращаясь к отношению Запада к «Спутнику V», он выразил мнение, что Россия поторопилась, когда решила проводить вакцинацию, не дождавшись окончания третьей фазы исследований препарата. «Но я убежден: если бы русские дождались окончания третьей фазы, у нас все равно кто-нибудь нашел бы причину называть «Спутник V» плохим препаратом», — добавил он.

В то же время, подчеркнул он, «вакцина была разработана на весьма солидной естественнонаучной базе» и «русские знали, что делали». Поэтому быстрое создание вакцины и ее применение он не может назвать «этаким харакири».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что западные страны противостоят российским вакцинам, так как их распространение повышает статус России на мировой арене, чего не хотят на Западе.

Он считает, что на Западе понимают, что «Спутник V», «действительно, если не самая лучшая [вакцина], то совершенно точно в ряду первых». «Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии», — отметил министр в интервью РБК-ТВ.

По его словам, сейчас многие страны Европы ждут, когда «Спутник V» будет сертифицирован в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

В США ранее, как рассказывал глава МИД России, призывали к осторожному обращению с российским препаратом от коронавируса, называя его «геополитическим замыслом Кремля». Лавров на это выразил сожаление, что США нормальному дружескому отношению стран могут противопоставить только такого рода заявления.