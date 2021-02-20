«Русских это не коснется»: как на Украине будут защищать нацменьшинства

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал принятие в стране закона о правах национальных меньшинств, но также потребовал от представителей нетитульного этноса знания украинского языка и уважения традиций государства.

«Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо», — цитирует украинского лидера его пресс-служба.

По мнению Зеленского, соответствующая законодательная инициатива сделает равноправными нацменьшинства на Украине, а также позволит урегулировать вопросы самобытности и защитить их права.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что этот закон поможет Украине на международной арене, в частности в вопросе защиты граждан, которые проживают за границей.

При этом о какой инициативе идет речь и как она скажется на законах «Об образовании» и «О функционировании украинского языка как государственного», направленных на продолжение политики тотальной украинизации и ущемляющих права нацменьшинств, пока не уточняется.

Заявление Зеленского о готовности к принятию закона о нацменьшинствах появилось после очередной волны критики в адрес вышеуказанных законов со стороны Евросоюза. Так, в середине февраля Европарламент призвал Украину уважать права национальных меньшинств и выполнять рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

Комиссия открыто называла данный закон дискриминационным, а украинские СМИ не раз писали, что он, по сути, уничтожает русскоязычные школы на территории Украины. При этом затрагивает украинизация и другие народы, в частности карпатских венгров, что не раз вызывало критику в адрес Киева со стороны Будапешта.

С точки зрения члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Украина решила принять законопроект о нацменьшинствах для галочки, чтобы некоторые чиновники в Евросоюзе успокоились и на этом, скорее всего, все закончится.

«В лучшем случае, возможно, улучшится положение некоторых общин, которые активно поддерживаются своими странами, входящими в состав ЕС. К примеру, венгров или румын, но русских это точно не коснется. На Украине их просто не считают национальным меньшинством, хотя и не причисляют к титульной нации», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Курс на украинизацию

На данный момент непонятно, как новый закон может изменить функционирование уже действующих инициатив или повлиять на тотальную украинизацию, проводимую Киевом. С января этого года на украинский язык была переведена вся сфера услуг, в сентябре 2020-го закрыты русскоязычные школы, а в будущем Украину ожидают культурно-развлекательные мероприятия только на украинском вместе с увеличенными штрафами в случае нарушения законов.

Для сравнения, в России ситуация с нацменьшинствами диаметрально противоположная. Конституция РФ гарантирует равенство всех перед законом и судом, закон «О языках народов России» обеспечивает право на образование на родном языке и выбор языка для обучения, а закон «О национально-культурной автономии» предусматривает учреждение национально-культурных автономий для языкового, образовательного и культурного развития сообществ меньшинств и защищает права коренных жителей.

Тут стоит отметить, что Зеленский изначально обещал провести тщательную проверку закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соблюдения прав граждан. СМИ не раз писали, что избиратели надеялись на смену курса на тотальную украинизацию при новом президенте.

Однако, придя к власти Зеленский, по сути, ничего не сделал в этом направлении, что подтверждают последние запреты и те, которые готовятся к введению в будущем. Более того, украинский лидер прямо говорил, что никакого «языкового вопроса» на Украине просто нет.

В подобных условиях кажется маловероятным, что новая инициатива может изменить ситуацию в положительную сторону. По мнению Богдана Безпалько, ситуацию на Украине этот закон не изменит, и не только потому, что существуют законы, которые уже ущемляют права нацменьшинств.

«Украина — это государство, на территории которого законы в принципе не работают. Мы видим, что преступления, совершенные семь лет назад, остаются безнаказанными, на судебную систему оказывают влияние праворадикалы, а сам президент закрывает СМИ за критику в свой адрес. На данный момент Украина является такой гибридной территорией, где законодательство, в том числе конституционное, не действует», — подчеркнул эксперт.

Отсутствие ясности

На данный момент основной вопрос заключается в том, как будет выглядит закон Украины о национальных меньшинствах. Пока в Верховной раде есть только одна инициатива на эту тему, представленная партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Этот законопроект касается вопросов образования, а именно — должен позволить проводить обучение с учетом интересов граждан Украины, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам.

В первую очередь, он направлен на изменение законов «Об образовании» и «О функционировании украинского языка как государственного». Как отмечала депутат от ОПЗЖ Наталия Королевская, действующая власть грубо нарушила конституцию Украины, запретив части граждан страны учиться на родном для них языке.

«Мы зарегистрировали законопроект, который предусматривает свободное развитие и равноправие всех национальных языков. Его принятие обеспечит использование разных языков в процессе образования, с учетом интересов граждан Украины, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам Украины. Принятия этого проекта закона ждут украинские румыны Буковины, украинские венгры Закарпатья и русскоязычные украинцы с юга и востока Украины», — указывала Королевская.

Однако вряд ли в Киеве имели в виду эту инициативу, когда заявляли о готовности власти к принятию закона о национальных меньшинствах. Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник ранее говорил «Газете.Ru», что Зеленский не пойдет на остановку украинизации, так как это чревато конфликтом с радикальными группами и частью западных элит.

«Они рассматривают это как элемент борьбы с российским влиянием на Украине. Поэтому для Зеленского остановить этот поезд изначально было рискованно. Сделать это сегодня уже очень опасно в связи с потерей рейтинга, а в будущем уже станет просто невозможным», — резюмировал эксперт.