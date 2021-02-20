«Под вывеской антитрампизма»: как прошел первый месяц Байдена в Белом доме

Со дня, когда Джо Байден занял Белый дом, прошел месяц, и за это время он успел принять ряд важных решений и сделать не одно громкое заявление. Например, на прошедшей 19 февраля Мюнхенской конференции он провозгласил: «Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад».

Такое заявление напоминает об обещаниях возрождения США, которые давал еще его предшественник Дональд Трамп под лозунгом «Make America Great Again» (Сделать Америку снова великой). Только, как отмечают эксперты, подходы к политике в стране у демократа Байдена и республиканца Трампа отличаются радикально.

«У Байдена политика идет не по годам, а по месяцам. За это время он делает все, чтобы отменить все те указы, которые были приняты Дональдом Трампом. Вся его политика пойдет под вывеской антитрампизма», — сказал «Газете.Ru» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Последний сдерживающий договор

В этом контексте стоит отметить важнейшее для двусторонних отношений с Россией принятое новой американское администрацией решение — о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это соглашение будет существовать в том же виде, в каком стороны подписали его в 2010 году, до 5 февраля 2026 года.

СНВ-3 — это последний действующий договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений.

В период правления Трампа вопрос о пролонгации документа так и не был решен, поскольку Вашингтон до последнего настаивал на включении в договор Пекина. При этом при Байдене США и Россия быстро договорились о продлении СНВ-3. Более того, госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Национальному общественному радио США заявил, что Вашингтон намерен рассмотреть и другие способы укрепления стратегической стабильности совместно с РФ.

Россия — угроза, Китай — соперник

Но риторика новой администрации США в отношении России все же далека от дружественной. Еще до своего вступления в должность и даже до самих выборов в интервью CBS Байден назвал Москву основной угрозой для Вашингтона в международных делах.

В том же интервью он отметил, что крупнейший конкурент Соединенных Штатов — это Китай. По словам Байдена, то, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество, будет зависеть от подхода Вашингтона.

О своем отношении к обеим странам он упомянул и в своей речи на Мюнхенской конференции.

В частности, он обвинил Россию в стремлении подорвать единство ЕС и НАТО и в связи с этим назвал жизненно важным для Европы и США отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Рафаэля Ордуханяна, глубоких изменений в политике Байдена нет: она по-прежнему имеет русофобскую направленность. Как утверждает эксперт, это относится практически ко всему спектру политической деятельности США.

«Говорить о каких-то позитивных результатах для России не приходится. Мы имеем дело с враждебной администрацией. Причина заключается в том, что антироссийская карта сейчас — консолидирующая для американской политической элиты», — объяснил политолог.

Что касается Китая, американский президент призвал западные государства и их союзников готовиться к продолжительному и жесткому соперничеству с Пекином. «Конкуренция с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и приветствую это», — сказал глава Белого дома.

Как говорил ранее «Газете.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев, именно в отношении к Китаю Трамп и Байден оказались похожи: по его словам, методом проб и ошибок новая американская администрация начинает понимать, что их предшественники выработали наиболее оптимальный путь противодействия КНР.

Эксперт отмечал, что текущая ситуация заставляет администрацию Байдена становиться на тот же путь конфронтации с Пекином.

Отношения с Ираном

Зато в ближневосточном вопросе при Байдене, в отличие от администрации Трампа, наметился некий прогресс: 19 февраля американский президент выразил готовность возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате «пять плюс один». «Мы намерены работать в тесной координации с нашими европейскими и другими партнерами», — сказал американский лидер.

Хотя еще в начале месяца Байден в интервью телекомпании CBS отметил, что Вашингтон не будет снимать с Тегерана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

При этом руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи настаивает, что именно это условие должно быть выполнено для возвращения его страны к «ядерной сделке». По словам Хаменеи, США и Европа не имеют права ставить Ирану условия, «поскольку они растоптали все свои обещания».

США вышли из СВПД в 2018 году по инициативе Дональда Трампа. О том, как сегодня складываются отношения США и Ирана в рамках «ядерной сделки», «Газета.Ru» писала ранее.

Гражданство для мигрантов

Одним из важнейших преобразований Байдена стала новая миграционная политика. Буквально в первый же день своего президентства Байден разрешил въезжать на территорию Соединенных Штатов гражданам ряда мусульманских стран, которым под запрет при Трампе. Доступ к США был открыт для жителей Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

«Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов <…>, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми», — говорила представитель Белого дома Джен Псаки.

Помимо того, Байден направил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов.

Согласно ему, американское гражданство могут получить люди, «усердно работающие» и «живущие в стране десятилетиями».

Коронавирус, климат и расизм

Сам Байден в ноябре, объявляя о своей победе на президентских выборах, называл приоритетами своей политики борьбу с COVID-19, экономику, климат и противостояние расизму.

Вопрос экономики, безусловно, сегодня рассматривается в США с учетом коронавируса. В начале февраля Байден, выступая в Белом доме, заявил, что экономика страны по-прежнему находится в трудном положении из-за последствий пандемии.

По его словам, в общей сложности 36 миллионам американцев не хватает пищи.

Такие данные он привел, объясняя необходимость принять предложенный им пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн.

Согласно информации, которую президент приводил 19 февраля, общее число умерших от последствий заражения коронавируса в США в ближайшие дни превысит 500 тыс., что, как он отметил, почти на 70 тыс. больше по сравнению с числом американцев, погибших во Второй мировой войне. США сейчас по-прежнему занимают первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения и летальных исходов.

В вопросе климата американская администрация тоже преуспела за ушедший месяц: 19 февраля, через 30 дней после подачи официального уведомления, США вернулись в Парижское соглашение по климату, указано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена на сайте Госдепа. Он напомнил, что Байден подписал соответствующий документ в первый же день своего президентства. Блинкен заверил, что Вашингтон будет поднимать вопросы изменения климата на самых важных переговорах на всех уровнях.

И, наконец, о расизме, на волне протестов против которого уходил Дональд Трамп. Телеканал CNBC 26 января сообщал, что Байден приказал минюсту не продлевать контракты с частными тюрьмами.

По данным СМИ, это один из четырех новых шагов исполнительной власти после того, как Байден изложил свой план расового равенства.

Эти шаги направлены на борьбу с дискриминационной жилищной практикой, реформирование тюремной системы, уважение суверенитета племенных правительств и борьбу с ксенофобией в отношении американцев азиатского происхождения, особенно в свете пандемии, отмечалось на телеканале.