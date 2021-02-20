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«Измотать Трампа»: почему прокуратура заинтересовалась активами экс-президента

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Прокурор Нью-Йорка запросил данные о налоговых отчислениях Трампа

Нью-йоркский прокурор Сайрус Вэнс запросил данные о налоговых отчислениях Дональда Трампа в рамках уголовного дела. Он пытается установить, действительно ли компании экс-президента США искусственно завышали стоимость своих активов, чтобы получить кредитование на выгодных условиях. Кроме того, рассматривается вероятность занижения этих же показателей для уменьшения налоговых отчислений. Эксперты не сомневаются, что это очередное политически мотивированное дело в отношении Трампа.

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Окружная прокуратура Манхэттена запросила у налоговой комиссии Нью-Йорка информацию о налоговых отчислениях бывшего президента США Дональда Трампа. Дело ведет прокурор Сайрус Вэнс.

Сторона обвинения расследует, пытался ли Трамп снизить стоимость коммерческих объектов недвижимости для меньшей уплаты налогов. Одновременно с этим прокуратура рассмотрит вопрос о вероятном завышении стоимости активов бывшего президента для получения более выгодных условий кредитования, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, повестка, выданная налоговой комиссии, позволит прокуратуре получить подробные отчеты о доходах и расходах, которые компания Trump Organization могла подать для снижения налоговых отчислений. В число активов Трампа входят «Трамп Тауэр» и «Трамп Плаза».

Также повестки были выданы как минимум двум кредиторам, которые могли финансировать недвижимость экс-президента — Bank AG и Ladder Capital Finance LLC.

Прокурор Сайрус Вэнс заявил, что его офис изучает, «возможно, обширные и затяжные преступные действия» в Trump Organization, включая возможную фальсификацию документов, а также страховое и налоговое мошенничество.

Похожее расследование проводит также генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Сайрус Вэнс пытается добиться документации о налоговых отчислениях Трампа с 2019 года. Тогда он хотел выяснить роль экс-президента в выплатах женщинам за их молчание об интимных связах с ним, а также вскрыть мошенничество в налоговой и банковских сферах.

При этом тема уклонения Трампа от выплаты налогов обсуждается достаточно давно. Его оппоненты еще с момента избирательной кампании 2016 года требуют публикации налоговых деклараций политика. В ходе президентских выборов 2020 года к этому призывал и демократ Джо Байден, впоследствии опередивший Трампа в ходе голосования.

В прошлом году The New York Times сообщила, что Трамп якобы уклонялся от уплаты подоходного налога в течение 10 лет. Согласно информации газеты, бывший президент в 2016 и в 2017 году заплатил всего по $750 в каждый год.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном, потому, что сообщал, что теряет больше, чем зарабатывает», — утверждали авторы материала в The New York Times.

Дональд Трамп, в свою очередь, опровергает все подобные обвинения.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев, расследование Вэнса — очередной политически-мотивированный процесс.

После того, как процесс импичмента снова провалился в Сенате и, таким образом, попытка пресечь дорогу Трампа в политике не удалась, оппоненты бывшего президента решили пойти другим путем. Цель все та же, считает политолог, — дискредитировать лидера и не допустить его возвращения.

Приятным бонусом в таком случае станет и ответственность, которую понесет Трамп в случае успешного для его оппонентов завершения дел.

«Если речь идет о налогах, то это компенсация неуплаченных налогов, но американское законодательство в том числе предполагает и тюремное заключение в случае, если речь идет о крупных суммах. Все эти иски, судебные разбирательства являются достаточно дорогостоящими, иногда они могут стоить несколько миллионов долларов, и здесь тоже идея простая — измотать Трампа финансово. Это форма давления на Трампа, чтобы он прекратил вести политическую активную деятельность», — считает эксперт.

Что касается перспектив подобных дел, то здесь бывший президент в крайнем случае может рассчитывать на вмешательство Верховного суда США.

«Судебные разбирательства рано или поздно всегда могут дойти до Верховного суда США по принципу апелляции. В конечном итоге такая перспектива может быть благоприятной для Трампа, то есть Верховный суд может все эти дела приостановить, может быть, считая, что они политически ангажированные, и что постоянно педалировать вопрос о финансовых делах бывшего президента — это чистой воды политика, за этим больше ничего не стоит. В этом плане американское законодательство может считать, что это прецедент политического преследования, принимающего, правда, экономическую форму, бывшего видного политического деятеля», — считает Владимир Васильев.