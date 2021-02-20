«Измотать Трампа»: почему прокуратура заинтересовалась активами экс-президента

Окружная прокуратура Манхэттена запросила у налоговой комиссии Нью-Йорка информацию о налоговых отчислениях бывшего президента США Дональда Трампа. Дело ведет прокурор Сайрус Вэнс.

Сторона обвинения расследует, пытался ли Трамп снизить стоимость коммерческих объектов недвижимости для меньшей уплаты налогов. Одновременно с этим прокуратура рассмотрит вопрос о вероятном завышении стоимости активов бывшего президента для получения более выгодных условий кредитования, сообщает Reuters.

По словам источников агентства, повестка, выданная налоговой комиссии, позволит прокуратуре получить подробные отчеты о доходах и расходах, которые компания Trump Organization могла подать для снижения налоговых отчислений. В число активов Трампа входят «Трамп Тауэр» и «Трамп Плаза».

Также повестки были выданы как минимум двум кредиторам, которые могли финансировать недвижимость экс-президента — Bank AG и Ladder Capital Finance LLC.

Прокурор Сайрус Вэнс заявил, что его офис изучает, «возможно, обширные и затяжные преступные действия» в Trump Organization, включая возможную фальсификацию документов, а также страховое и налоговое мошенничество.

Похожее расследование проводит также генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

Сайрус Вэнс пытается добиться документации о налоговых отчислениях Трампа с 2019 года. Тогда он хотел выяснить роль экс-президента в выплатах женщинам за их молчание об интимных связах с ним, а также вскрыть мошенничество в налоговой и банковских сферах.

При этом тема уклонения Трампа от выплаты налогов обсуждается достаточно давно. Его оппоненты еще с момента избирательной кампании 2016 года требуют публикации налоговых деклараций политика. В ходе президентских выборов 2020 года к этому призывал и демократ Джо Байден, впоследствии опередивший Трампа в ходе голосования.

В прошлом году The New York Times сообщила, что Трамп якобы уклонялся от уплаты подоходного налога в течение 10 лет. Согласно информации газеты, бывший президент в 2016 и в 2017 году заплатил всего по $750 в каждый год.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном, потому, что сообщал, что теряет больше, чем зарабатывает», — утверждали авторы материала в The New York Times.

Дональд Трамп, в свою очередь, опровергает все подобные обвинения.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев, расследование Вэнса — очередной политически-мотивированный процесс.

После того, как процесс импичмента снова провалился в Сенате и, таким образом, попытка пресечь дорогу Трампа в политике не удалась, оппоненты бывшего президента решили пойти другим путем. Цель все та же, считает политолог, — дискредитировать лидера и не допустить его возвращения.

Приятным бонусом в таком случае станет и ответственность, которую понесет Трамп в случае успешного для его оппонентов завершения дел.

«Если речь идет о налогах, то это компенсация неуплаченных налогов, но американское законодательство в том числе предполагает и тюремное заключение в случае, если речь идет о крупных суммах. Все эти иски, судебные разбирательства являются достаточно дорогостоящими, иногда они могут стоить несколько миллионов долларов, и здесь тоже идея простая — измотать Трампа финансово. Это форма давления на Трампа, чтобы он прекратил вести политическую активную деятельность», — считает эксперт.

Что касается перспектив подобных дел, то здесь бывший президент в крайнем случае может рассчитывать на вмешательство Верховного суда США.

«Судебные разбирательства рано или поздно всегда могут дойти до Верховного суда США по принципу апелляции. В конечном итоге такая перспектива может быть благоприятной для Трампа, то есть Верховный суд может все эти дела приостановить, может быть, считая, что они политически ангажированные, и что постоянно педалировать вопрос о финансовых делах бывшего президента — это чистой воды политика, за этим больше ничего не стоит. В этом плане американское законодательство может считать, что это прецедент политического преследования, принимающего, правда, экономическую форму, бывшего видного политического деятеля», — считает Владимир Васильев.