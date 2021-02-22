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В бундестаге пообещали изучить водную блокаду Крыма

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Немецкий депутат поднимет вопрос блокады Крыма Украиной

В бундестаге пообещали обсудить водную блокаду Крыма, организованную Украиной. Немецкие депутаты проверят, не нарушал ли Киев нормы международного права. По словам депутата Вальдемара Гердта, это «средневековые методы осады».

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Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт (AfD) пообещал разобраться в вопросе водной блокады Крыма Украиной. Его слова передает РИА «Новости».

«Прекращение подачи пресной воды на территорию – это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотреть, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды», — подчеркнул он.

По словам Гердта, особенно возмутительны такие шаги от Украины, в которую ФРГ вкладывает «миллионы евро на развитие демократии».

Парламентарий также выразил удивление, что «демократическое и толерантное западное общество» по-прежнему молчит о водной блокаде региона.

«Если мы уберем политический контекст и представим, где логика Украины. Они говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход», — заявил Гердт.

Вальдемар Гердт родился в Казахской ССР, в восьмидесятых служил в Советской Армии. В Германию он уехал в 1993 году, где с 1996 года занимался бизнесом. В Бундестаг Гердт был избран в 2017 году от федеральной земли Нижняя Саксония.

18 февраля постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил о намерении украинских властей достроить дамбу на Северо-Крымском канале. «Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. <…> Дамба, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», — сказал украинский чиновник.

В ответ на это председатель государственного комитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев заявил, что Украина «продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма».

Он отметил, что планы и прогнозы украинских чиновников «просто смешны». Вода из Днепра не поступает в Крым уже шесть лет, поэтому, скорее всего, достройка дамбы — лишь «очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств».

Коррупционную версию поддержал и сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, это имитация кропотливой работы, направленная на разворовывание украинского бюджета «под крымским предлогом».

В декабре 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал помешать строительству опреснительной станции на полуострове. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил 25 декабря, что желание официальных лиц Украины помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму свидетельствует об их ненависти к жителям полуострова. При этом Володин считает, что у украинских представителей не получится воплотить задуманное. Он назвал данный план «очередной иллюзией», которой не суждено сбыться.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет пожелал властям Украины набраться здравомыслия и выразил надежду, что в 2021 году Киев перестанет «лезть в дела соседей» и обратит внимание на свой народ и печальную экономическую ситуацию в стране.

«Это <…> масштабный и жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев ни старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России, и в этом его главная сила», — сказал парламентарий.