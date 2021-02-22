Глава МИД ФРГ призвал сохранить диалог между РФ и ЕС

Хотя отношения ЕС и России сейчас хуже некуда, Москва и Берлин должны сохранять диалог. Об этом перед началом саммита глав МИД стран Евросоюза заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает РИА «Новости».

При этом он поддержал персональные санкции против российских чиновников из-за приговора Алексею Навальному.

«В то же время мы должны искать пути, как оставаться в диалоге с Россией. Она необходима нам для урегулирования многих международных конфликтов», — подчеркнул Маас.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что Москва готова разорвать отношения с ЕС, если Брюссель введет серьезные экономические санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что Россия хочет развивать отношения с ЕС и не намерена первой разрывать их.

При этом 21 февраля министр иностранных дел Австрии Александер Шелленберг призвал европейские власти не «рубить сук, на котором ЕС сам сидит», когда союзные государства будут решать вопрос введения дополнительных санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным.

Шелленберг отметил, что Австрия не отказывается от санкций, но вместе с тем предостерегает от чрезмерной реакции. «Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушения прав человека. Я ожидаю, что их поддержит подавляющее большинство», — сказал он.

Чиновник считает, что санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической».

Австрийский министр подчеркнул, что Брюсселю не следует отказываться от диалога с Россией. «Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», — объяснил свою позицию Шелленберг.

Напомним, в начале февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приезжал в Москву. Впоследствии он заявил, что российская власть не заинтересована в нормализации отношений с Европой, на что указывает выдворение дипломатов стран ЕС прямо во время его визита.

«На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, была явно обратной», — отметил Боррель.

В МИДе заявили, что представитель Евросоюза мог оценить встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым непосредственно после переговоров: его «никто не ограничивал ни во времени, ни в формате».

Глава ЕСВД также сообщил, что Брюссель может ввести новые санкции в отношении России из-за «нарушений в сфере прав человека». Он подчеркнул, что отношения Европы с Россией неудовлетворительны, но

призвал сохранять дипломатические каналы для «деэскалации кризисов и инцидентов и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий».

Визит Борреля состоялся 4-6 февраля, во время пребывания главы ЕСВД в Москве МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции, которые «участвовали в незаконных акциях протеста».

Ранее постпред РФ при руководстве ЕС Владимир Чижов заявил, что главный «отравляющий и противоестественный» фактор в российско-европейских отношениях — санкции, введенные ЕС в марте 2014 года. Постпред отметил, что многие механизмы сотрудничества Москвы и Брюсселя «простаивают».