Битва за «Северный поток — 2»: Байдена обвинили в бездействии

Антироссийские силы в Восточной и Центральной Европе опасаются, что «нерешительность» главы Белого дома Джо Байдена сыграет на руку Кремлю. Об этом сообщает портал Axios.

«Они тревожатся из-за того, что Байден не хочет противостоять Ангеле Меркель и наносить серьезный ущерб Германии», — говорится в статье.

22 февраля министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к Байдену с просьбой предпринять все возможные усилия для остановки СП-2.

Дипломаты подчеркивают в письме, что Россия пользуется тем, что соседние страны зависимы от энергоснабжения, особенно природного газа. По словам министров, в данном вопросе Соединенные Штаты продолжают играть критически важную роль.

При этом Кулеба и Рау добавили, что уважают право ФРГ выражать свою позицию относительно СП-2, однако уверены в том, что «такие проекты нельзя рассматривать узко через призму двусторонних отношений».

Главы МИД также отметили в письме, что страны Запада во главе с США не могут «съежиться перед лицом шантажа», который, по их словам, идет вразрез со всем, за что выступают эти государства.

За несколько дней до этого министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис обратился к Евросоюзу с предложением заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2» до парламентских выборов в России. По его мнению, это «направит верный сигнал».

Газопровод все чаще становится объектом внимания со стороны европейских политиков в контексте обсуждения новых санкций против России из-за репрессий в отношении оппозиции, подчеркнул Ландсбергис. При этом Германия все так же защищает «Северный поток — 2», называя трубопровод исключительно коммерческим проектом.

Ландсбергис считает, что «замораживание» проекта «может быть компромиссом». Он пояснил, что предлагает не отменить строительство, а только приостановить работы до того момента, «когда будем иметь дело с демократически избранным» правительством РФ.

Стоит добавить, что сегодня Белый дом ввел очередные санкции против СП-2. В этот раз ограничения коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и владеющей им компании «КВТ-Рус».

Проект строительства СП-2 заключается в сооружении двух трубопроводов общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они тянутся от российских берегов в Ленинградской области через Балтийское море до германского побережья.

В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу из-за строительства нового газопровода по дну Балтики. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы. Однако власти РФ и ФРГ неоднократно заявляли о сугубо экономическом характере трубы.

Власти США также стремятся не допустить «газового господства» России в Европе, поскольку сами заинтересованы в европейском рынке природного газа. Поэтому Вашингтон регулярно и остро критикует проект трубопровода «Северный поток — 2».