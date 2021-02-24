«Спросите соотечественников»: Россия резко ответила постпреду ФРГ при ООН по Крыму

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на слова немецкого постпреда Кристофа Хойсгена о «нарушении прав человека» в Крыму.

Последний во время прошедшего в Генассамблее ООН заседания по поводу ситуации на «временно оккупированных территориях» Украины выразил обеспокоенность судьбой крымских татар — их, по его мнению, в Крыму притесняют.

«Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму», — сказал Хойсген.

В ответ Полянский заявил, что немецкий постпред «картинно сокрушается» и «темнит».

«Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили?» — передает слова зампостпреда РФ РИА «Новости».

По словам Полянского, «гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого».

Он напомнил, что каждый год в Крым приезжают на отдых почти миллион украинцев, оставляя в соцсетях позитивные отзывы. Дипломат также отметил, что сейчас можно говорить об оккупации «нормальной Украины» Украиной «майданной».

«Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию», — добавил Полянский.

Ранее большая палата Европейского суда по правам человека частично признала жалобу Украины на «многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму». При этом обвинения в адрес РФ в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политических уголовных делах ЕСПЧ счел недоказанными.

Кроме того, 18 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял документ, где осуждается «аннексия» и «временная оккупация» Крыма Россией. Глава Крыма Сергей Аксенов осудил эту резолюцию.

«Позорная история с принятием лживой резолюции повторяется как под копирку каждый год, начиная с 2016-го. Понятно, что никакого отношения к реальности ее содержание не имеет», — сказал Аксенов.

По его словам, это пропагандистский документ, цель которого — «отравлять информационное пространство протухшими мифами, которые распространяют Киев и страны, причастные к государственному перевороту на Украине, и создавать новые поводы для обвинений России». Глава Крыма добавил, что подобные резолюции доказывают катастрофическую деградацию политики Запада, которая свелась к пропаганде и шантажу.

Ноябрьская резолюция ООН также осуждает Россию в притеснении нацменьшинств Крыма и изменении демографического состава полуострова. Постоянный представитель России при ООН Геннадий Кузьмин тогда заявил, что эти обвинения представляют собой инсинуации. «Могу даже повторить это на чистом и простом украинском языке: «Це брехня», — подчеркнул дипломат.