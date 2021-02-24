Приговор для «режима Асада»: Германия осудила экс-сотрудника сирийских спецслужб

Высший земельный суд в Кобленце (Германия) вынес историческое решение в отношении 44-летнего сирийца Эйяда А., приговорив его к четырем с половиной годам тюремного заключения за пособничество преступлениям против человечности.

Это стало первым в мире случаем экстерриториального судопроизводства по делам об убийствах и пытках в Сирии.

Эйяда А. — экс-сотрудника спецслужб сирийского президента Башара Асада — признали виновным в сопровождении около 30 человек в тюрьму Аль-Катиб в 2011-2012 годах. Согласно выводам немецкой прокуратуры, бывший работник секретной службы был осведомлен о систематических пытках в тюрьме, а также жестоком обращении с задержанными по дороге туда.

По сути, Эйяду А. вменяется участие в облавах на людей, участвовавших в антиправительственных демонстрациях в городе Дума в 2011 году, их доставка в место предварительного заключения, а затем перевозка в Аль-Катиб — якобы тайную тюрьму около Дамаска.

Защита экс-сотрудника спецслужб требовала полного оправдания, поскольку обвиняемый выполнял приказы под угрозой для собственной жизни. Более того, по заявлению адвокатов Эйяда А., он отказался выполнять приказ начальства по расстрелу задержанных активистов.

Сам обвиняемый дезертировал и сбежал из Сирии в 2012 году. В ФРГ он приехал почти три года назад, а дело против него завели по обращению со стороны вероятных жертв, узнавших бывшего работника службы Асада. Арестовали Эйяда А. в 2019 году, он был задержан вместе с Анваром Г. — бывшим высокопоставленным чиновником, также обвиняемым Германией в преступлениях против человечности.

Последний представляет больший интерес для расследования и вероятных жертв, поскольку подозревается в пытках как минимум 4 тыс. человек, в том числе — в избиениях, использовании электрошокеров, изнасилованиях и сексуальных надругательствах. По информации немецких СМИ, действия Анвара Г. якобы привели к гибели не менее чем 58 заключенных.

Сам факт вынесения приговора немецким судом по делу о преступлениях на территории другого суверенного государства является событием сенсационным. С 2002 года в Германии действует закон, предусматривающий уголовное преследование за нарушение международного права.

При возбуждении дела немецкие прокуроры ссылались на принцип универсальной юрисдикции в международном праве, который позволяет в других странах привлекать к ответственности в судебном порядке за военные преступления, совершенные иностранцами.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, этот случай действительно показательный, вполне возможно, теперь поток подобных решений усилится.

«Другой вопрос, какое отношение ФРГ имеет к гражданской войне и противостоянию в Сирии. По большому счету никакого, то есть немецкий суд вынес судебное решение по тому, что он считает преступлением, совершенным на территории другого суверенного государства, не имеющего никакого отношения к законодательству Германии», — добавил эксперт.

По сути, немецкая сторона решила пойти навстречу двум-трем заявителям, которые указали на Эйяда А., продолжил Чупрыгин, и как бы это ни старались преподнести — это совершенно конкретный судебный процесс против конкретного человека, а не против общей бесчеловечности чего-то, что называют режимом в Дамаске.

Немецкий интерес

Впрочем, многочисленные западные эксперты и правозащитники воспринимают решение немецкого суда в отношении Эйяда А. непосредственно как прецедент, дающий возможность начать судебное преследование в отношении представителей «кровавого режима».

К примеру, старший юрист американской организации «Правовая инициатива открытого общества» Стив Костас объявил, что теперь другие страны должны срочно последовать пример Германии, особенно страны, где проживают «преступники сирийского правительства».

«Хотя этот приговор вынесен против одного преступника, доказательства продемонстрировали масштаб и систематичность программы пыток сирийского правительства», — уверен адвокат.

В свою очередь, сирийский адвокат по правам человека Анвар аль-Бунни уверен, что этот беспрецедентный вердикт ускорит процесс выдвижения обвинений против бывших членов сирийского правительства, бежавших в Европу.

«История сделана. Первый вердикт против члена машины пыток и убийств сирийского режима — это приговор всему режиму, а не только одному человеку», — подчеркнул аль-Бунни.

Сложно сказать, может ли иметь это решение какие-либо последствия для сирийского правительства, но можно предположить, зачем на этот шаг пошла Германия, обратил внимание Андрей Чупрыгин.

«По сути, это кость, брошенная псевдогуманистическим организациям, находящимся на территории Германии. Скорее всего, это часть фальсификации достаточно пассионарного контингента сирийских беженцев, которые живут в ФРГ. Сделано это, чтобы показать им, что немецкая сторона защищает их интересы, поэтому не следует бузить на ее территории», — отметил эксперт.

С другой стороны, в Сирии приближаются президентские выборы, и тут ход Берлина выглядит как поддержка оппозиции, считает Чупрыгин, единственное, пока непонятно кого именно поддерживает ФРГ, так как противников у сирийской власти очень много.

Дальнейшее преследование

В данный момент можно утверждать, что практика по рассмотрению дел иностранных граждан и вынесению приговора по их возможным преступлениям на территории другого государства в Германии будет продолжена.

В октябре ожидается суд над Анваром Г., опять-таки обвиняемым в преступлениях против человечности. Также может дойти до суда дело врача из сирийского города Хомс Алаа Муса, также подозреваемого в пытках.

Как пишет Reuters, первый приговор по делу о пытках в Сирии обнадеживает около 800 тыс. сирийских беженцев на территории Германии, которые, по их словам, подвергались пыткам в госучреждениях Сирии и потерпели поражение в попытке создать международный трибунал по САР.

Предложения по сирийскому трибуналу отчасти блокировались со стороны России. Как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, создание такого международного трибунала ставит под сомнение легитимность властей САР, поэтому именно сирийское правосудие должно решать судьбу военных преступников страны.

Действия Германии можно расценить в таком же ключе, поскольку, наказывая сирийских граждан, она фактически лишает Сирию части суверенитета — судов за военные преступления. По мнению Андрея Чупрыгина, это укладывается в линию попыток Запада свергнуть «кровавый режим» Дамаска.

«За все эти годы было две тенденции — обвинять Асада в применении химического оружия, что в последнее время сходит на нет, и пытках. И в том, и в другом очень легко обвинить, но трудно доказать обратное. Насколько теперь будет мощно раскручиваться история с пытками, зависит от позиции новой администрации США в отношении Дамаска. Вашингтон в этих вопросах, конечно, выступает в качестве портного, то есть именно он костюмчик шьет в этой истории», — резюмировал эксперт.