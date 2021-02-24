«Россия не будет сидеть сложа руки»: постпред заявил о готовности ответить на санкции ЕС

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил асимметричный ответ Москвы на новые будущие санкции со стороны ЕС – о чем предупреждал Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы, методы воздействия на эту ситуацию», — пояснил российский дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Москва не является инициатором ухудшения отношений с ЕС, однако, недружественные шаги европейской стороны без ответа оставлять не будет, передает РБК.

«Я думаю, что эти решения будут вряд ли особо впечатляющими по содержанию, но от этого они не становятся лучше. Все равно это еще один ухудшенный шанс в нормализации наших отношений, это продолжение инерционного пути по нисходящей, что мы должны будем учитывать и на что должны будем реагировать», — резюмировал Чижов.

В своем заявлении о новых санкциях Боррель признался, что главы МИД стран Евросоюза решили рассматривать Россию как соседа, действующего как противник, передает ТАСС.

«Мы должны определить модель, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», — так европолитик охарактеризовал новый подход к России.

По его словам, министры иностранных дел 27 стран ЕС договорились ввести новые санкции в отношении ответственных за события, связанные с Алексеем Навальным.

«В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение», — сказал дипломат.

Также Боррель выразил надежду на то, что процесс введения ограничительных мер займет не больше недели.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в этой связи указал, что РФ ответит на санкции.

«Очередной санкционный выпад не останется без ответа с российской стороны», — сказал депутат.

По словам парламентария, «Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам».



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «заранее разыгранной абсурдной историей» ситуацию с введением новых санкций ЕС.

Об этом дипломат сказала в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале. По ее мнению, решение ЕС нелогично и идет вразрез с достижениями Европы в сфере защиты прав человека.

Захарова также прокомментировала заявление Борреля по итогам визита в Москву в середине февраля. Тогда он сказал, что предложит ввести новые антироссийские санкции, а также то, что ЕС будет и дальше поддерживать «команду Алексея Навального».

«Это [заявления Борреля] вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что европейские власти последовательно демонтировали все механизмы международного взаимодействия с Россией.

В частности, он упоминал те, которые были прописаны в соглашениях о партнерстве и сотрудничестве. Например, саммиты (проводились два раза в год), встречи российских министров с еврокомиссарами и председателем Еврокомиссии.

Лавров подчеркивал, что эти и другие формы построения отношений были направлены на проведение полноценного обзора всех направлений российско-европейского диалога.

«Все это, повторю, разрушено и не нами», — напоминал глава российского внешнеполитического ведомства.

Новые антироссийские ограничения ЕС, вероятно, не коснутся влиятельных российских бизнесменов, пишет Bloomberg. Как сказал источник издания из дипломатических кругов, санкции будут распространяться на «российских официальных лиц и организации, которые, как предполагается, напрямую причастны к делу» Навального.