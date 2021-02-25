Военный переворот: Генштаб требует отставки Пашиняна. LIVE

Оппозиционное «Движение за спасение родины» призвало сплотиться вокруг армии Армении и анонсировало митинг на площади Свободы в Ереване. Мероприятие стартует в 15.00 (14.00 мск).

«Движение за спасение родины» приветствует заявление высшего командного состава ВС. Призываем армянский народ в 15.00 собраться на площади Свободы, чтобы поддержать армию», — говорится в заявлении.

Митинг в поддержку Пашиняна стартует на час позже на площади Республики.