Россия или цикады: США расследуют «акустические атаки»

В США решили заняться расследованием ряда инцидентов с американскими должностными лицами за рубежом, известных как «акустические атаки». Речь идет о некоем инфразвуковом воздействии, которому, как предполагается, долгие годы подвергались чиновники из Соединенных Штатах. Теперь же Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало рабочую группу для их расследования, сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на правительственный источник.

Согласно данным телеканала, разведывательное сообщество США «на протяжении десятилетий» изучало предполагаемые акустические атаки.

Как отмечает РБК, ссылаясь на научные исследования, не слышимые для уха человека акустические колебания, частота которых ниже 16 Гц, то есть инфразвук, в зависимости от интенсивности и длительности воздействия на организм способны провоцировать различные недомогания, в частности те, на которые жаловались американские дипломаты. Не имеет значения, происходит такое воздействие в помещении или на открытом пространстве. Если мощность инфразвука составляет более 180 дБ, это может привести к летальному исходу.

Новая группа специалистов, которая впервые была создана на базе ЦРУ в конце прошлого года, проводит анализ всех данных, которые есть на сегодняшний день по этим инцидентам, сообщает CNN. Как полагают власти США, в разное время эти случаи имели место в Китае и на Кубе.

По данным телекомпании, в рамках функционирования рабочей группы американские должностные лица, которые, предположительно, подверглись атакам, получают помощь врачей, специалистов по кадрам, безопасности частных данных и гражданских свобод, а также экспертов в сфере контрразведки.

Эта группа разведчиков сыграет «ключевую роль» в усилиях ЦРУ по установлению ответственных за «акустические атаки», отмечает телеканал.

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс ранее на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США назвал данную задачу одной из приоритетных.

О каких «акустических атаках» идет речь

Предыдущая американская администрация сообщала об «акустических атаках» в Гаване, которые якобы имели место с ноября 2016 года. Как утверждали в Вашингтоне, в результате них пострадали более 40 американских дипломатов. Телеканал CBS приводил результаты медицинских экспертиз, согласно которым у нескольких американских и канадских дипломатов было выявлено «легкое травматическое повреждение мозга» и проблемы с центральной нервной системой. Сотрудники американского посольства жаловались на бессонницу, головные боли, тошноту, падение слуха и нарушение равновесия. Некоторым дипломатам пришлось прервать свое пребывание на Кубе и вернуться домой, писало издание Politico со ссылкой на чиновников из Государственного департамента.

В августе 2017 года бывшая тогда представителем Госдепа Хизер Науэрт сообщала о как минимум 16 сотрудниках американского посольства на Кубе, пострадавших от «акустических атак». Она отмечала, что эти атаки привели к появлению серьезных проблем со здоровьем у сотрудников посольства.

Изначально власти США возложили ответственность за эти инциденты на Кубу.

Из-за этого в сентябре 2017 года американская сторона отозвала на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване. После этого Соединенные Штаты потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипмиссии в Вашингтоне.

Как писала газета The New York Times, атаку могли осуществить с помощью прибора, генерирующего вредные для здоровья акустические волны. По данным издания, устройство, возможно, было установлено на территории, предоставленной американским дипломатам кубинским правительством.

Созванная Госдепом медкомиссия пришла к выводу, что у некоторых из обследованных симптомы могли быть вызваны другими причинами, например, вирусными заболеваниями, прошлыми травмами головы или стрессом. Вместе с тем врачи подтвердили, что паттерн повреждений указывает на «травмы неестественного происхождения». Врачи также не подтвердили версию о массовой истерии.

Сама Гавана не раз заверяла, что непричастна к инцидентам с американскими дипломатами.

Кубинские эксперты предполагали, что США могли принять за «акустические атаки» стрекот сверчков или цикад.

В свою очередь, кубинские врачи выразили мнение, что недомогания американских дипломатов носят психосоматический характер.

Весной 2018 года появились сведения о том, что сотрудник американского консульства в Гуанчжоу мог подвергнуться «акустической атаке», подобной «кубинским». При этом китайское правительство тогда подчеркнуло, что не выявило признаков инфразвукового воздействия на работника консульства.

Еще позже, в сентябре того же года, американские спецслужбы указали на причастность России к «акустическим атакам» на дипломатов из США на Кубе и в Китае. Как сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники, такие выводы были сделаны на основе перехваченных сообщений, связанных с работой разведки. Сообщения, по имеющимся данным, были получены в рамках масштабного расследования с участием ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб.

Источники NBC не уточняли, что именно в этих сообщениях позволило сделать вывод о причастности России. При этом собеседники телеканала признали, что пока недостаточно доказательств для публичного обвинения Москвы в «акустических атаках».