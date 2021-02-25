«Не был глупым ястребом»: В Кремле рассказали про будущего главу ЦРУ

Кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс всегда выступал за диалог с Москвой, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, Бернс, будучи дипломатом, хорошо понимал «точки натяжения» российско-американских отношений и «никогда не был глупым ястребом», передает РИА «Новости».

«Он всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном», — указал Песков.

При этом, он отказался прокомментировать признание самого 64-летнего Бернса о том, что его седина — «результат работы в России и взаимодействия с [президентом России] Владимиром Путиным».

«Вы знаете, я не силен в геронтологии, поэтому воздержусь от каких-то комментариев», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Накануне Бернс выступал в сенатском комитете по разведке на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост директора ЦРУ. Основная дискуссия касалась «угроз» со стороны Китая и России и «дала Бернсу возможность продемонстрировать свой тридцатилетний опыт во внешней политике, когда он часто работал в тесном контакте с разведывательным агентством», пишет The Washington Post.

Ни один сенатор не высказал даже намека на возражение против выдвижения Бернса. Членов Сената больше интересовало его мнение о том, какой должна быть политика США по отношению к «иностранным противникам», чем то, как он организует ЦРУ для решения этих проблем.

«Мир становится все более сложным и конкурентным. Сохраняются знакомые угрозы — от терроризма и распространения ядерного оружия до агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана», — сказал будущий глава ЦРУ.

Также в беседе с сенаторами была затронута тема «акустических атак» на должностных лиц США на Кубе и в Китае, в результате которых пострадали более 40 американских дипломатов. Бернс пообещал «сделать приоритетом чрезвычайной важности расследование того, кто несет ответственность» за эти атаки. При этом, в отличие от ряда сотрудников ЦРУ, он не стал обвинять Москву в причастности к произошедшему.

Помимо этого, законодатели призвали Бернса агрессивно противостоять «вмешательству России» в выборы в США и массовому взлому компьютеров девяти американских федеральных агентств с помощью софта SolarWinds.

В ответ на это экс-дипломат указал, что Россия — «держава с уменьшающейся мощью — показала, что все еще способна вести деструктивную деятельность».

«Россия продолжает демонстрировать, что низвергающиеся державы могут быть столь же разрушительными, как и растущие, они способны использовать для этого асимметричные инструменты, например — кибератаки. Мы не можем позволить себе недооценивать их», — подчеркнул Бернс.

В середине нынешнего месяца директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Бернса «человеком с достойной биографией», передает ФАН.

«Будем по возможности взаимодействовать с Центральным разведывательным управлением. Взаимодействие у нас практически не прерывалось. Обмениваемся различной информацией по теме борьбы с международным терроризмом», — пояснил глава разведывательного ведомства.

Глава СВР назвал будущего американского коллегу специалистом с глубокими знаниями и опытом в сфере международных отношений и международной политики.

«У него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы Джины Хаспел», — обратил внимание Нарышкин.

Бернс — потомственный дипломат, его отец, Уильям Ф. Бернс, был заместителем помощника госсекретаря по контролю над вооружениями, а позднее – директором Агентства по разоружению в администрации президента США Рональда Рейгана. Он участвовал в качестве специального посланника США в переговорах о денуклеаризации с бывшими советскими странами.

Бернс был послом США в России с ноября 2005 года по май 2008 года. После выхода в отставку с дипломатической службы в 2014 году Бернс написал книгу воспоминаний: «Невидимая сила. Как работает американская дипломатия», в которой, среди прочего, описывает подробности развития российско-американских отношений и объясняет почему в итоге они зашли в тупик.