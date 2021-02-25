Конкурент Fox News: «Аль-Джазира» запускает телеканал для американцев

Международная катарская телекомпания «Аль-Джазира» (Al Jazeera) запускает в США телеканал, нацеленный на американских консерваторов. Новая медийная площадка под названием Rightly начала свой путь с размещения в соцсетях первой программы — шоу «Прямо сейчас со Стивеном Кентом».

Возглавил новый проект Скотт Норвелл, бывший журналист Fox News, одного из самых крупных телеканалов с консервативным уклоном в США. Запуск Rightly стал второй попыткой «Аль-Джазиры» прорваться на американский медиарынок после провального старта «Аль-Джазира Америка», запущенного в 2013 году и закрытого через три года.

В тот раз катарская телекомпания ориентировалась на левых американцев, теперь же ставка делается на правых. Так, по словам Норвелла, Rightly должен стать платформой, которая усилит голоса многих американцев, чувствующих себя обделенными основными американскими СМИ.

«Мы стремимся объединить новых американцев, молодых американцев и цветных американцев и представить консервативные идеи, преодолевающие барьеры, которые политика идентичности ставит между нами», — сказал глава нового телеканала.

В свою очередь, Стивен Кент описывая свое шоу на Rightly, объявил, что оно станет площадкой для продвижения идей либерализма, этики и открытости.

«Я не могу уладить все более усложняющиеся отношения левых с либерализмом. Поэтому я буду сосредоточен на правых и со временем выстрою аргументы в пользу того, почему либеральная традиция стоит защиты», — подчеркнул Кент в комментарии NPR.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, проект «Аль-Джазира» — интересная новация, потому что этот канал хочет работать на аудиторию, которая пока не охвачена традиционными медиа.

«То есть аудиторию, которая чувствует, что вечная склока демократов и республиканцев не отвечает ее интересам. Они хотят вести разговор о правой политике, как туда помещается либерализм, открытость к разным меньшинствам, а также что такое современные правые и современный консерватизм»,

— добавил эксперт.

Видимые проблемы

Запуск нового проекта «Аль-Джазиры» вызвал дискуссию в СМИ на тему того, насколько целесообразен запуск новой платформы для консерваторов, которые по большей части ориентируются на Fox News, Newsmax и One America News. Кроме того, часть аудитории удерживают правые платформы The Dispatch, Reason и Persuasion. Тот же Кент в Twitter писал, что Rightly от катарской телекомпании станет чем-то средним между тремя последними консервативными СМИ.

Как пишет The Guardian, некоторые сотрудники «Аль-Джазиры» подвергают сомнению решение компании. Источники издания обеспокоены тем, что курс на правых отчасти противоречит позиции сети по предоставлению голоса слабо представленным в медиа социальным группам

В то же время, по версии Forbes, Rightly появился в момент ослабления влияния Fox News — традиционно доминировавшего среди консервативных СМИ в США. Рейтинги телеканала падают с момента президентских выборов, в особенности после того, как платформа официально признала Джо Байдена их победителем.

Стоит отметить, что прошлая попытка «Аль-Джазиры» прорваться на американский медиарынок хоть и обернулась провалом, но подготовила почву. Да, телеканал пришлось закрыть, но компании удалось заполучить некоторе влияние в социальных сетях. По информации The Hill, проект Al Jazeera English достаточно популярен в США, как и сервис AJPlus, сосредоточенный на создании коротких видео для соцсетей.

Есть ли шанс

На данный момент трудно сказать, удастся ли Rightly сместить ряд традиционных консервативных СМИ или найти собственного зрителя правоцентристских взглядов.

В сравнении с 2013 годом «Аль-Джазира» выходит на рынок с меньшим размахом. Почти восемь лет назад катарская телекомпания привлекла к своему проекту известных ведущих, в том числе Тони Харриса и Али Велши. Упор делался на документальные фильмы и важные новости, но составить конкуренцию таким мастодонтам, как MSNBC или CNN, все же не удалось.

С точки зрения Алексея Наумова, в этот раз «Аль-Джазира» пытается реализовать достаточно хорошую идею, но против ее планов играет важный фактор для американцев — катарское финансирование.

«Традиционная американская публика очень не любит внешнее финансирование, для них важно, чтобы товар был сделан в США и ничьих интересов там не прослеживалось. Поэтому эта инициатива может выстрелить, но вероятнее всего будет зарублена иностранным финансированием. То есть людей будут обвинять в работе на Катар, так что новый канал, скорее всего, также не взлетит, как прошлая попытка «Аль-Джазиры», — резюмировал эксперт.