Тернистый путь: почему российские дипломаты покидали КНДР на дрезине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала курьезное возвращение российских дипломатов из Северной Кореи на родину. Ее слова передает издание «Подъем».

Она подчеркнула, что дипломатов вывезли при первой же возможности — сейчас границы КНДР по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса.

На вопрос о недостаточном транспортном обеспечении должна отвечать северокорейская сторона, добавила Захарова. У сотрудников посольства была возможность выехать через Китай, но там их ждал трехнедельный карантин.

Представитель МИД добавила, что дипломаты в данном случае проявили мужество, а ситуация была чрезвычайной. Мария Захарова пояснила в разговоре с «Газетой.Ru», что

дипломаты покинули Северную Корею в связи с окончанием срока командировки.

Напомним, чтобы добраться до России, уезжающим из КНДР дипломатам пришлось сначала 32 часа ехать на поезде, а после — два часа на автобусе до границы. Там была использована дрезина — для перехода на российскую сторону. На тележку положили чемоданы и толкали ее более километра.

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«Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя», — пояснили в МИДе. В ведомстве добавили, что пеший переход в Россию был самой ответственной частью возвращения домой.

На пограничной станции Хасан дипломатов встречали коллеги из владивостокского представительства МИД. После чего дипломатов посадили на автобус и довезли до аэропорта. В полдень 26 февраля (02.25 мск) они уже вылетели в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, комментируя инцидент, что дипломатическая служба «терниста и сложна, она лишь кажется элегантной». «Однако оценивать такие случаи — прерогатива МИД России», — добавил он.

Дрезина была специально изготовлена для пешего пересечения российско-северокорейской границы совместным предприятием «РасонКонТранс», в котором 70% капитала принадлежит РФ, а 30% — КНДР.

Платформа была сделана для перевозки людей через реку Туманная по мосту Дружбы. Кроме дипломатов, дрезина помогает пересекать границу сотрудникам «РасонКонТранса». Одного из них таким способом ранее эвакуировали в Россию — он заразился коронавирусом.

«Мы надеемся, что откроют железнодорожное сообщение или будет договоренность о других способах эвакуации. В этот раз так получилось», — пояснил представитель компании РИА «Новости».

Совершенствовать дрезину смысла нет — она предназначена для экстренных случаев.

Границы КНДР закрыты из-за пандемии COVID-19, железнодорожное сообщение с Россией и другими странами остановлено. В октябре председатель Госсовета страны Ким Чен Ын заявил, что в Северной Корее до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. В конце ноября Пхеньян был приведен в состояние повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Работа заведений общепита и передвижение людей по улицам были ограничены.

В январе 2021 года Пхеньян усилил меры по предотвращению заболеваний. Кроме того, КНДР закупила российскую вакцину от коронавирусной инфекции, а также китайские термографы.