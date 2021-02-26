«Армянский народ устал»: как мир реагирует на события в Армении

После того, как Генштаб вооруженных сил Армении дважды выступил с заявлением, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, ситуация в стране накалилась. 25 февраля в Ереване прошли сразу два митинга — сторонников и противников премьера. Оппозиция отказывается вести диалог с властями о чем-либо, кроме смены правительства. Пашинян назвал происходящее попыткой военного переворота.

Протесты, впрочем, прошли мирно и без столкновений. Но внутриполитическая ситуация в Армении остается в подвешенном состоянии.

Практически сразу отреагировал президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Он предложил свою кандидатуру в качестве посредника в переговорах между сторонами.

«Внутриполитические развития в Армении вызывают обеспокоенность. Призываю все стороны к трезвости, в противном случае наше поражение будет более глубоким и судьбоносным. Достаточно пролившейся крови, сейчас настало время идти по пути долгосрочного развития», — написал Арутюнян в своем Facebook.

Не заставила себя ждать реакция и из Турции, отношения с которой у Еревана откровенно враждебные.

Причем Анкара высказала ту же позицию, что и у армянских властей, назвав происходящее военным переворотом и осудив действия оппозиции и Генштаба. Впрочем, и без уколов в адрес армянского руководства не обошлось.

«Мы против любых переворотов. Когда армия вмешивается в политику, это неприемлемо. Если нужно будет менять правительство, то пусть это сделает армянский народ, эту работу нужно оставить ему. Армянский народ устал от нынешнего руководства», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это также касается и событий в Армении», — заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште.

Чавушоглу подчеркнул, что у Турции «не было контактов с властями Армении», но у Анкары «есть принципиальная позиция относительно переворотов». Принципиальная позиция Турции, в частности, обоснована тем, что власти страны проходили через попытку военного переворота в 2016 году, которая, впрочем, обернулась провалом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня дал пресс-конференцию, в ходе которой он также прокомментировал ситуацию.

«События в Армении — это внутреннее дело Армении. <...> Сегодня Армения находится в таком тяжелом положении, что идущие там процессы в большой степени сотрясают основы государственности страны», — сказал Алиев.

При этом Баку, очевидно, в большей степени обеспокоен тем, как потенциальная смена власти в Армении повлияет на ход реализации соглашения об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе, подписанном в ночь на 10 ноября.

По условиям соглашения Ереван передал Баку значительную часть Нагорного Карабаха, а также семь районов входившими в Азербайджанскую ССР. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещены российские миротворцы. Именно это соглашение и послужило причиной протестов в Армении. Многие граждане страны восприняли его как поражение Еревана и сдачу национальных интересов. Протесты проходят под лозунгом «Никол — предатель».

«Результаты войны остаются и будут оставаться неизменными. И заявление, подписанное 10 ноября, исполняется и должно полностью выполняться. Большая часть положений этого заявления уже выполнена. Но есть вопросы, которые сейчас являются темой обсуждения. Надеюсь, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в Армении, подписанное 10 ноября заявление будет выполнено», — сказал Алиев.

При этом президент Азербайджана подчеркнул, что у Еревана «не очень большой выбор» в вопросе исполнения условий соглашения и их реализация является «наиболее приемлемым» вариантом.

«Они должны смириться и считаться с новой реальностью. Мы создали новую реальность. <…> Еще одним обязательным условием для долгосрочного мира является ясное понимание в Армении, в армянских политических кругах, что любые намерения о реванше будут сурово наказаны Азербайджаном. Насчет этого нет никаких сомнений, мы не будем колебаться ни минуты, если мы вновь увидим опасность для нас. Если проанализируем существенную опасность, мы будем действовать незамедлительно», — подчеркнул Алиев.

Аналитики отмечают, что ни Азербайджан, ни Турция в действительности не заинтересованы в эскалации ситуации в Армении и, тем более, смене власти.

«Азербайджану не нужна новая власть в Армении сегодня. Хорошая или плохая — неизвестно какая, но чтобы продемонстрировать особую позицию по отношению к войне, к поражению Армении в этой войне, она начнет демонстрировать риторику пересмотра так или иначе, либо какой-то ревизии этих соглашений. Кому это нужно? И это особо не осуществимо, просто они затормозят процесс, начнут выступать, они очень любят пиариться, там популизма невероятно много», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

«Геополитические приоритеты различных игроков довольно четко выражены в их интерпретации того, что происходит и должно происходить в Армении. Совершенно очевидно, что для Азербайджана и Турции предпочтительнее было бы сохранение Никола Пашиняна у власти.

Они этого особо и не скрывают, и именно Азербайджан и Турция используют совершенно неуместное в контексте того, что происходит в Армении словосочетание — «попытка военного переворота», — считает политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев.

При этом эксперты уверены, что перспектив того, что соглашение о прекращении боевых действий сорвется, практически нет, поскольку возобновление войны Еревану сейчас не нужно.

Что касается России, то ее реакция была сдержанной и нейтральной. Сложившаяся ситуация обсуждалась руководством России с коллегами из Армении — телефонные разговоры состоялись между главами МИД, главами Минобороны, и президентом РФ Владимиром Путиным и Николом Пашиняном.

Что примечательно, стороны по-разному представили итоги разговора между лидерами.

Так, на сайте премьер-министра Армении сообщалось: «президент Путин высказал поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации». Однако на сайте Кремля об этом не говорилось.

«Обсуждалась ситуация в республике. Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава Российского государства призвал все стороны к сдержанности», — указано на сайте Кремля.

Об этом же рассказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона, — отметил пресс-секретарь. — Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности».

Как отмечает Аркадий Дубнов, своеобразным способом поддержки правительства Армении можно считать подтверждение того, что заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров состоится 27 февраля. О том, что все стороны согласились на встречу, заявил ранее ТАСС заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

«Чтобы обозначить заинтересованность в сохранении Пашиняна, завтра состоится заседание комиссии на уровне вице-премьеров. Это такое достаточно прагматичное подтверждение, и оно совершенно не случайно прозвучало — нужно показать, что это соглашение о перемирии работает», — отмечает Аркадий Дубнов.

Что касается более далеких партнеров Еревана, то и они призвали стороны к диалогу и мирному разрешению ситуации.

«Евросоюз очень пристально следит за развитием ситуации в Армении. Мы призываем всех игроков к спокойствию, необходимо воздерживаться от риторики или действий, ведущих к эскалации. Политические разногласия должны быть разрешены мирно, в твердом соответствии принципам парламентской демократии. В соответствии с конституцией Армении вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политических вопросах и должны оставаться под контролем гражданских властей», — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Армении, которая является нашим партнером. Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирным, демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении», — написала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в своем Twitter.

«Мы наблюдаем за Арменией с большим беспокойством. Очень важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, мы призываем к сдержанности, проведению диалога с участием всех сторон для деэскалации напряженности и разрешения политических разногласий. Это должно быть осуществлено при полном соблюдении конституции и демократического процесса», — сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.