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В мире

Угроза переворота: президент Армении не подписал указ Пашиняна

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Пашинян повторно потребовал отставки начальника Генштаба

Премьер Армении Никол Пашинян повторно потребовал от президента республики Армена Саркисяна уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна. По словам главы правительства, если президент не подпишет проект этого указа, то это означает, что он поддерживает госпереворот.

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Президент Армении Армен Саркисян вернул правительству страны проект указа об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики генерал-полковника Оника Гаспаряна.

Перед принятием решения президент провел консультации и встречи с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также с высшим командным составом Вооруженных сил Армении.

«Проект указа изучен в аппарате президента республики, досконально подробно обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Обобщая точки зрения юристов и экспертов, можно прийти к выводу, что проект указа очевидно противоречит Конституции», — указывается в сообщении пресс-службы президента.

В комментарии также подчеркивается, что Саркисян не стоит на защите интересов какой-либо политической силы, а все решения принимает, руководствуясь исключительно общегосударственными и общенациональными интересами.

Кроме того, президент напомнил, что Вооруженные силы в политических вопросах должны соблюдать нейтралитет.

«Очевидно также, что по причине войны личный состав ВС сегодня более чем когда-либо нуждается в поддержке и внимании всех нас.

Создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений и не может регулироваться посредством частых кадровых изменений, не учитывая существующую в стране ситуацию», — указывается в сообщении.

Министерство обороны Армении также призвало не вовлекать армию в политические передряги, указав, что республиканские военные с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности государства и народа, независимо от политических процессов.

«Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам», — приводит Sputnik комментарий ведомства.

Однако вечером 27 февраля Пашинян повторно направил президенту свое прошение об увольнении Гаспаряна. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook, указав, что требование обусловлено попыткой смены власти в республике.

«Президент решил вернуть прошение об увольнении начальника Генштаба, что отнюдь не способствует разрешению сложившейся ситуации.

Я в установленном порядке повторно направляю ходатайство об отставке Гаспаряна президенту, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке. А дальше — как договорились на площади Республики [в ходе митинга 25 февраля]», — указал Пашинян.

Два дня назад на митинге председатель правительства Армении заявил в категоричной форме, что Саркисян должен завизировать прошение об отставке Гаспаряна.

«И если президент не подпишет, то это означает, что он поддерживает переворот. Выбор очень простой», — подчеркнул премьер.

Ранее армянские СМИ писали о том, что генеральный прокурор республики Артур Давтян был вызван к Пашиняну, который в ходе беседы потребовал ареста Гаспаряна. Позднее пресс-секретарь правоохранительного ведомства Аревик Хачатрян заявил, что эти данные не соответствует действительности.

«Генпрокурор не принимал участия в какой–либо встрече, следовательно, не обсуждал каких-либо вопросов», — пояснил он.

25 февраля в Ереване прошли сразу два митинга — сторонников и противников премьера. Генштаб дважды выступил с заявлением, в котором потребовал отставки Пашиняна. В итоге ситуация в стране накалилась.

Оппозиция отказывается вести диалог с властями о чем-либо, кроме смены правительства. Пашинян назвал происходящее попыткой военного переворота. Протесты прошли мирно и без столкновений, но внутриполитическая повестка в Армении остается в подвешенном состоянии.