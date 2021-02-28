«Коронавирусная» амнистия: зачем Эрдоган освободил боссов мафии

Турция сталкивается с изменением политического климата на фоне реабилитации представителей мафиозных группировок, в частности печально известного босса мафии Алааттина Чакыджи, пишет The Guardian.

По версии обозревателей издания, растущая популярность бывших преступников, связанных с Партией националистического движения (ПНД), входящей в правящую коалицию, вызывает серьезный вопрос, может ли Турция превратиться в истинное мафиозное государство.

Опасения издания по большей части продиктованы так называемой «коронавирусной» амнистией, в ходе которой многие мафиозные боссы получили свободу. Это решение правящая коалиция — Партия справедливости и развития (ПСР) турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и ПНД — реализовали еще в апреле прошлого года, в рамках борьбы с распространением COVID-19 в тюрьмах Турции.

Чакыджи известен своими дружескими отношениями с лидером ПНД Девлетом Бахчели. Оба получили популярность в Турции как члены ультрарадикальной военизированной группировки «Серые волки», запрещенной в стране в 1980-х годах.

Организация была замешана в ряде политических убийств и похищений людей на турецкой территории и за ее пределами. Одним из самых громких дел «Серых волков» стало покушения на папу Римского Иоанна Павла II на площади святого Петра в Ватикане в 1981 году. Ее представители до сих пор проявляют активность в Европе, за что в прошлом году она попала под запрет во Франции.

Сам Чакыджи считается причастным к 41 политическому убийству, с 2004 году он отбывал срок в турецкой тюрьме за подстрекательство к убийству своей бывшей жены, которая была застрелена киллером на глазах их малолетнего сына.

Новая политическая среда

Турецкая амнистия во многом стала достаточно избирательной, так как не коснулась политических заключенных, журналистов или правозащитников. В итоге решение правящей коалиции подверглось критике со стороны лидера крупнейшей оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаля Кылычдароглу.

«Вы перестанете выпускать на свободу лидеров мафии, торговцев наркотиками и сажать в тюрьму политических диссидентов?» — напрямую обратился к Эрдогану председатель РНП, на заседании парламента.

Однако вместо президента на этот вопрос ответил Чакыджи, начав угрожать лидеру турецкой оппозиции письмами, в который, в частности, намекнул Кылычдароглу, что при наличии диктатуры в Турции главу РНП уже бы «посадили на кол» за выступления против Эрдогана. Его угрозы приобрели особый окрас на фоне нападения неизвестных на ряд критиков лидера ПНД Бахчели в январе.

С точки зрения профессора аспирантуры ВМС США в Калифорнии, автора книг о турецкой организованной преступности Райана Гингераса, выход на свободу таких мафиози как Чакыджи говорит о том, что

в Турции развивается новая политическая среда, так как подобные персонажи выступают идолами для правых и теперь они освобождены от своих прошлых преступлений.

«Становится ясно, что ПСР поддерживает жесткую националистическую позицию ПНД. Это вряд ли повредит их политическому проекту, а, скорее, может даже ему помочь», — отметил Гингерас.

При этом западные СМИ не раз называли ПНД проблемным союзником для партии Эрдогана, в основном из-за противоречий в подходах к вопросам внутренней и внешней политики. Разлад между ними зачастую объясняют разницей в типах национализма, который используют обе партии. Так, ПСР придерживается исламистского направления, когда ПНД по большей части привержена светскому варианту.

Однако старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский уверен, что

Партия националистического движения — важный союзник для Эрдогана, потому что без нее он потеряет большинство в парламенте.

«Именно из-за ПНД турецкий президент несколько изменил свою политическую платформу. Эрдоган стал больше склонен к националистической ветви, а также включил в свою политику ряд протюркистских моментов. Сейчас все телодвижения на политическом поле Турции говорят, что Эрдоган сумел соединить несоединимое — национализм и исламизм. Обычно исламизм отрицает национализм, поскольку главное — религиозное, а не национальное», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Курс на выборы

Тут стоит указать, что поддержка ПНД в особенности необходима Эрдогану в преддверии президентских и парламентских выборов, которые должны пройти в 2023 году. Согласно опросу Areda Survey, на данный момент правящий блок может рассчитывать на 53,3% голосов избирателей.

За ПСР готовы отдать свой голос 41,1% респондентов, а за ПНД — 11,6%. Их основным конкурентом выступает РНП, набирая 21,8% поддержки среди населения. Следом идут «Хорошая партия» — 10,3%, «Демократическая партия народов» — 9,3%, «Партия демократии и прогресса» — 1,8%, «Партия счастья» — 0,8% и «Партия будущего» — 0,4%.

Оппозиционный блок состоит из республиканцев, «Хорошей партии» и »Демократической партии народов», то есть суммарно может получить около 32,9% голосов. Однако последняя партия, по факту, не проходит в парламент, поскольку избирательный порог составляет 10%.

Насколько изменятся предпочтения избирателей за почти три года, неизвестно, но можно предположить, что последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, могут стать негативным фактором, если властям не удастся сгладить ситуацию. «Газета.Ru» ранее писала о проблемах турецкой стороны, которые отчасти привели к ее развороту на Запад.

Амнистия мафиози, лояльных ПНД и правому электорату выглядит как очередная попытка партии Эрдогана укрепить свою ослабевшую электоральную базу, пишет Ahval. Также ПСР поступила и ранее, заключив союз с партией Бахчели и поддержав националистические настроения.