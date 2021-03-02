Gallup: рекордные 77% американцев плохо относятся к России

Опрос социологической службы Gallup показал, что негативное отношение к России достигло в США рекордных показателей, небывалых с первого подобного опроса в 1989 году. Как сообщает со ссылкой на опрос РИА «Новости», крайне негативно к России относятся 36% американцев.

«В целом негативно» относятся еще 41% жителей США. Благоприятно к России относятся 22% американцев: из них 17% «в целом благоприятствуют», еще 5% относятся «очень хорошо».

Еще 1% опрошенных отвечать на вопрос не стал. В 2020 году Gallup сообщил, что неблагоприятно к России относились 72% американцев, а положительно — 28%.

Исследование 2021 года также показало, что лучше всего американцы относятся к Канаде — 92%. В первую пятерку также вошли Великобритания, Франция, Япония и Германия. К этим странам положительно относятся от 84-91% американских жителей.

Хуже всего американцы относятся к Северной Корее — о благоприятном отношении к КНДР заявили 11% опрошенных. Среди непопулярных стран также оказались Иран, Ирак и Афганистан (85-79% респондентов относятся к ним негативно).

В 2018 году ФОМ сообщил со ссылкой на соцопрос, что 34% россиян стали плохо относиться к Америке. В 2017 году неприятелей США в России было 22%. При этом хорошо к Штатам относились 11% (против 22% в 2017-м). Половина респондентов заявили, что Америка им безразлична.

В декабре 2019 года «Левада-центр» сообщил, что к США хорошо относятся 47% россиян. Это число выросло за полтора года более, чем в два раза, отмечали социологи. Негативно к Штатам тогда относился 41% жителей РФ.

За время президентства Дональда Трампа больше американцев начали воспринимать Россию не просто как недружественное государство, но даже как врага США, свидетельствуют данные исследования Economist / YouGov. Они были опубликованы в декабре 2020 года.

Доля американцев, считающих Россию врагом США, выросла на 11% по сравнению с показателями на апрель 2017 года и составила 38%. Более того, среди сторонников Республиканской партии, от которой Трамп избирался в президенты, уже 40% называют Москву «врагом», что на 16% больше результата трехлетней давности.

Среди сторонников избранного главы США Джо Байдена 43% респондентов считают, что во время его президентства отношения с Россией будут только ухудшаться. Обратную точку зрения разделяют лишь 25% опрошенных.

Причина такого восприятия РФ — в общих стереотипах, господствующих в США, и они никуда не делись, поскольку достаточно живучие, заявил «Газете.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«В США не составляет труда манипулировать общественным мнением, увеличивая количество людей, которые считают Россию враждебным государством. Тем более, что вся обстановка и информационный фон, создаваемый СМИ, — очень негативный для Москвы. Американским политикам это отчасти выгодно, потому что без образа врага достаточно сложно вести дела», — добавил эксперт.

По его мнению, без явного и открытого врага его начинают выдумывать — это и происходит в отношении России. РФ для США выглядит как «страна-задира», которая не признает американского доминирования и главенства, и не хочет подчиняться их правилам.