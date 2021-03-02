«Это очень затратный метод»: что не так с планом Байдена

Администрация президента США Джозефа Байдена сосредоточила свои силы на трех кризисах: первый — пандемия COVID-19; второй — связанное с этим ослабление экономики, особенно потеря рабочих мест; третий — кризис экономического неравенства, пишет научный сотрудник Университета Джона Хопкинса Джон А. Татом в статье для The Hill.

Он указал, что сейчас основное внимание уделяется второму пункту данной «трилогии» — экономическим последствиям коронавируса. Как предполагает автор, это связано с тем, что данная тема может быстро исчезнуть и возможности потратить крупную сумму больше не будет. Третья проблема, как отметил эксперт, существует в повестке уже давно, и план Байдена напрямую ее не решает.

Речь идет о предложенном Байденом законопроекте о мерах экстренного восстановления роста национальной экономики в условиях пандемии коронавируса, получившем название «Американский план спасения».

Палата представителей США одобрила его 27 февраля. На стимуляцию экономики планируется потратить $1,9 трлн. До окончательного принятия план должен одобрить американский Сенат.

Байден представил данный проект в январе. Согласно ему, около $400 млрд от обозначенной суммы планируется потратить на борьбу с коронавирусом и кампанию по вакцинации населения. Еще $1 трлн власти намерены направить на поддержку населения. Остальную сумму распределят между пострадавшими во время пандемии предприятиями.

Пакет включает в себя прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс. на налогоплательщика. А если учитывать выплаты, одобренные Конгрессом в декабре прошлого года в размере $600, американцы получат по $2 тыс. Еще $350 млрд хотят направить на поддержку местных властей на уровне штатов, а $170 млрд — высшим учебным заведениям. Байден также предложил выделить $50 млрд на программу тестирования населения на коронавирус, а $20 млрд — на программу всеобщей вакцинации.

Но автор материала в The Hill полагает, что данная мера избыточна.

Он отметил, что почти половина предложения связана с расходами по распределению и введению вакцин для федеральных, государственных, местных, территориальных и племенных агентств здравоохранения с дополнительной поддержкой. По словам Татома, эти компоненты были законодательно закреплены два месяца назад, и спрос на них начал сокращаться почти сразу.

К тому же он обратил внимание на ситуацию с безработицей. Автор обратил внимание, что к ноябрьским выборам прошлого года безработица составляла всего 6,7%, то есть на 8% ниже пика в 14,7%, который был зафиксирован всего семь месяцев назад. Более того, когда начался президентский срок Байдена, уровень безработицы был еще ниже и составлял 6,3%. В материале подчеркивается, что, несмотря на беспрецедентный выход из короткой, но глубокой рецессии, начавшейся в апреле прошлого года, администрация теперь считает необходимым предоставить $1,9 трлн в виде новых стимулов.

Как пояснил «Газете.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, Белый дом пытается завести экономику, а заводить ее можно двумя рычагами: первый — накачивание спроса, второй — стимулирование предложения. Самым распространенным, особенно если у власти находятся демократы, он назвал накачивание спроса.

«Это очень затратный метод, требует большого количества средств, а их в бюджете США как всегда нет. Это приводит к заимствованиям на внутреннем и внешнем рынках, а, следовательно, к увеличению долга федерального правительства. С этим обычно связана критика таких действий. Через нее проходят все», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в плане, безусловно, есть смысл, иначе он бы действовал по-другому. Как утверждает Гарбузов, рычагов воздействия у федерального правительства не так много.

Он пояснил, что правительство сначала пополняет бюджет за счет увеличения заимствования, а потом эти деньги расходуются на поддержание спроса.

При этом политолог-американист Рафаэль Ордуханян придерживается иной точки зрения. По его словам, Байден не будет восстанавливать экономику, создавать новые рабочие места, экономить деньги на военной инфраструктуре за рубежом.

«Экономической политики у этого правительства нет. Как нет и в целом ориентиров для внутренней и внешней политики. Это старая команда [Барака Обамы], которая ничего не сделала в области экономики, похоронила реформу здравоохранения, пенсионные накопления, расточительно использовала бюджет. Вся эта команда перекочевала к Байдену», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, неспособность решать проблемы внутри страны приводит к тому, что власть решает их за счет внешнего фактора.

Как утверждает политолог, Байден будет решать проблемы, но не стоит ждать реформ, сокращения ненужных трат бюджета, расточительных трат на пропаганду и русофобию. Он отметил, что американские власти будут тратить гораздо больше денег, чтобы разжечь реальный горячий конфликт у российских границ.

«Говоря о плане Байдена, его фамилию стоит взять в кавычки, потому что там правят совершенно другие люди. Там правят [крупные инвестиционные банки] Merrill Lynch, Goldman Sachs, [соцсети] Facebook, Twitter, Microsoft, Ротшильды, Рокфеллеры. Они должны спасать свои капиталы. А сама Америка неэффективна политически и экономически», — уверен эксперт.