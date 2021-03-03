Меж двух огней: как президент Армении может спасти страну

Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с представителями объединенной оппозиции, которая почти неделю требует ухода премьер-министра республики Никола Пашиняна. Главной темой их разговора была ситуация вокруг отставки начальника генштаба Оника Гаспаряна. Свою позицию президент обещал представить в ближайшее время.

Спустя несколько часов после этого Саркисян также встретился и с самим Гаспаряном, дабы обсудить текущую ситуацию. В ходе разговора он отметил, что дальше будет уделять внимание армии и ее проблемам, но также подчеркнул, что основной его приоритет — сохранение стабильности страны.

Президент Армении уже дважды отказывался подписывать представление премьер-министра с требованием отправить Гаспаряна в отставку. Однако это не означает, что начальник генштаба сохранит свой пост. Согласно армянскому законодательству, решение премьера все равно вступит в силу, если президент до 3 марта включительно не обратится в Конституционный суд с просьбой проверить законность указа главы правительства.

Не так давно Саркисян уже пользовался этим правом, чтобы оспорить решение Пашиняна. Он отправил на рассмотрение Конституционного суда проект закона «О военной службе и о статусе военнослужащего», в котором предлагалось дать премьер-министру право увольнять представителей высшего командования армии без объяснения причин.

КС пока не принял решение по этому закону, однако даже если он будет признан неконституционным, ясности в судьбу Оника Гаспаряна это не внесет. Согласно конституции Армении, глава генштаба обладает особым статусом, но процедура его отстранения от должности полностью в основном законе не прописана. Он может быть снят с поста на общих основаниях, то есть при наличии соответствующего заявления, обвинительного заключения, вступившего в силу, смерти или потери гражданства.

Уволить начальника генштаба без каких-либо причин, как это пытается сделать Никол Пашинян, просто невозможно.

Если президент направит на рассмотрение КС предложение Пашиняна об увольнении Гаспаряна, то эстафета в этом вопросе перейдет к суду, а если не сделает этого, то начальник Генштаба потеряет свой пост автоматически.

Тем не менее, в пресс-службе Генштаба Армении утверждают, что КС не может принимать решение о снятии главы ведомства или конституционности указа президента, так как это противоречит 168-й статье конституции. «Это означает, что президент не мог оспаривать в КС проект указа, именно поэтому он решил оспорить закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», — пояснили в Генштабе.

Неясность юридической процедуры, межведомственные споры о ее применении и тот факт, что ключевую роль здесь играет президент республики, ставят Армена Саркисяна в крайне неудобное положение.

Сложные моменты

В оппозиции уже высказывали недовольство тем, что президент изначально не направил на рассмотрение КС предложение Пашиняна, а в правящей партии «Мой шаг» не исключают запуска импичмента в отношении Саркисяна за отказ от исполнения своих обязанностей.

«Можно констатировать, что есть серьезные основания для инициирования процесса импичмента Армена Саркисяна по причине грубого нарушения конституции», — объявил представитель партии Ваагн Овакимян.

С точки зрения старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, Саркисян попытался оказать влияние на текущее положение дел с учетом своих конституционных полномочий, то есть отказавшись снять Гаспаряна с поста.

«Он пытается сохранить равноудаленную позицию и выполнять свои полномочия в той части, где он имеет возможность влиять на решения исполнительной власти. Его логика заключается в том, чтобы насколько это возможно смягчать самые резкие шаги со стороны премьера. Готов ли сам Пашинян договариваться со своими оппонентами — не оппозицией на улицах, а широкими кругами политической элиты, в том числе военным руководством, — это вопрос важный и открытый», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Эту точку зрения разделяет и директор Институт Кавказа в Ереване Александр Искандарян, однако он сомневается в том, что президент может как-то повлиять на ситуацию.

По его словам, Саркисян пытается играть роль стабилизирующего и нейтрализующего фактора, но по конституции республики его полномочия минимальны.

«Фактически он играет исключительно церемониальную роль, что похоже на статус президента в Германии и Израиле. То есть конституционных полномочий за пределами церемониальных у него практически нет, поэтому он использует свой авторитет и должность для того, чтобы играть какую-то срединную роль. Однако в текущей ситуации это получается не слишком хорошо, так как идет серьезная поляризация», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Отсутствие влияния

Как говорил армянский эксперт в области конституционного права Арам Вардеванян, президент ранее сам охарактеризовал указ Пашиняна как антиконституционный, но сразу направлять его на рассмотрение КС не стал.

«Ваагны Овакимяны и человек, занимающий пост премьер-министра, оказались для президента выше конституции и армии. Сожалею, что президент пошел на подобную уступку, тем более в таких условиях», — написал Вардеванян в Facebook.

При этом, по мнению Александра Искандаряна,

президент Армении в целом не смог бы стать консолидирующим фактором в стране из-за особенностей своей должности и личности. Ни одной из сторон он не воспринимается как свой.

«Оппозиция не воспринимает его как своего и возглавить ее он не может, потому что у них есть фигуры, которые сравнимы или превышают его по известности, вовлеченности в политику и политическому опыту. Соответственно, в руководстве страны он тоже воспринимается достаточно отстранено. Во-первых, как человек, который пришел к власти не в результате революции. А, во-вторых, как политик, сильно отличающийся по бэкграунду от правящей команды», — добавил эксперт.

С учетом серьезной поляризации общества его попытки занять срединную позицию не слишком успешны, потому что в таких условиях сильной нужды в центре нет, подчеркнул Искандарян. Однако фигура президента может потребоваться просто для осуществления хоть кого-то переговорного процесса.

В итоге Саркисян в своих действиях опять-таки связан сильно урезанными президентскими полномочиями, что обусловлено переходом Армении к парламентской системе правления почти три года назад. Интересно, что Пашинян на одном из последних митингов допустил возврат к полупрезидентской форме, правда, еще год назад премьер отзывался о ней как о «безответственной и провальной».