Опасаются конкуренции: в МИДе объяснили угрозу России США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую стратегию нацбезопасности США. Ее слова передает РИА «Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Штаты будут относиться к КНР как к противнику и конкуренту, сотрудничая по возможности. Россия же вместе с Ираном и Северной Кореей упоминается среди «серьезных вызовов».

«Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, или той, которую они не могут вести на общепринятых основах», — отметила Захарова.

По ее словам, задача Вашингтона — сдерживать Россию, не давать Москве конкурировать на равных и опережать США. «Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть подрывную роль на мировой арене», — говорится в в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных Белым домом.

Еще в октябре на тот момент кандидат на пост президента Джо Байден назвал самой большой внешнеполитической угрозой США Россию. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — заявил политик.

Китай, а не Россия, по его мнению, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами, или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

В феврале новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая политика», проводимая Российской Федерацией, — одна из главных угроз для НАТО и США. Кроме того, альянсу угрожают укрепление Китая, международные террористы, пандемия COVID-19 и глобальные климатические изменения. Важнейшая задача НАТО, по словам Остина, — защита своего населения и территорий. Для этого необходимо развивать и использовать «надежные средства сдерживания».

За день до этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать из альянса площадку для политического диалога, в рамках которой «единомышленники альянса» смогут вырабатывать меры по противодействию Москве и Пекину.

«Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок <…> и ценности», — добавил он.

В ответ на слова генсека НАТО глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что альянс — пережиток прошлого, стратегические доктрины которого лишь подрывает мировую архитектуру безопасности.

«НАТО — это рудимент «холодной войны», военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости и безопасности в Европе и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности», — считает сенатор. Он добавил, что «натовские генералы» готовятся к войнам давно минувших лет.

Добавим, что американские военачальники ранее неоднократно заявляли — несмотря на усиление России, именно Китай остается основным внешнеполитическим конкурентом и противником США.