Оппозиция под надзором: Берлин взял на контроль «Альтернативу для Германии»

Власти Германии подозревают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), обладающей крупнейшей оппозиционной фракцией в нынешнем составе бундестага, в правом экстремизме. Федеральное ведомство по охране конституции, призванное охранять демократическое устройство государства, официально установило наблюдение за представителями партии —

теперь их телефонные разговоры будут прослушивать, переписки перехватывать, а также вести работу с инсайдерами внутри АдГ.

Формально эти меры не должны затронуть непосредственно депутатов или кандидатов в парламентарии от «Альтернативы для Германии», пишет Der Spigel, но они все равно могут серьезно навредить партии с учетом приближающихся земельных и федеральных выборов в ФРГ.

В АдГ решение немецких властей уже назвали скандалом, который грозит серьезно навредить политической силе во время голосования. Важно, что о надзоре за партией было объявлено 3 марта — меньше чем за две недели до земельных выборов в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртемберге.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, ничего нового в решении властей ФРГ нет, потому что всем известно, кто в партии является нерукапожатным — Бьорн Хекке, Александер Гауланд и еще несколько человек.

«Кардинальным образом для АдГ ничего не изменится, она уже давно находится под наблюдением. По факту это лишь официальное решение и теперь то, чем государство занималось скрыто, становится законным. Однако этот шаг перед земельными выборами повысит популярность этой партии. То есть будет такая реакция — их притесняют, давайте их поддержим. На мой взгляд, власти приняли абсолютно правильное решение, но могли сделать это после земельных выборов, которые будут определять некий вектор «супергода» — года выборов в Германии», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что АдГ не единственная партия в Германии, за которой устанавливался надзор со стороны власти, напоминает научный директор Российско-германского форума Александр Рар. Так, схожие меры предосторожности действуют в отношении ультраправой «Национал-демократической партии» и также какое-то время неофициально затрагивали социалистическую «Левую партию».

«Немецкие власти боятся появления экстремистских кругов как слева, так и справа. Однако в последние годы они сталкиваются с критикой за то, что крен взят на контроль именно ультраправых организаций, когда левое крыло, в том числе анархисты, получают возможность для раскрутки.

Это связано с тем, что было немало серьезных покушений со стороны правых радикалов, в том числе нападение на синагогу в Хале, поэтому государства считает их приоритетной угрозой конституционному строю ФРГ», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Радикальные проблемы

Дискуссии вокруг реальной направленности АдГ ведутся в Германии уже не первый год, официально партию принято считать правопопулистской, но ряд ее членов фактически открыто проецируют достаточно подрывные идеи. Не так давно в партии было распущена неформальная группа депутатов под названием «Крыло», признанное властями ФРГ правоэкстремистским на федеральном уровне.

Согласно прошлогоднему исследованию фонда Bertelsmann-Stiftung, 29% сторонников «Альтернативы для Германии» придерживаются правоэкстремистских взглядов, более 20% также их поддерживают, но стараются не говорить об этом открыто.

Подобное разделение отчасти провоцирует раскол внутри партии, о чем не раз писали немецкие СМИ. Наличие серьезных противоречий также нашло свое подтверждение на последнем съезде, в ходе которого сопредседатель АдГ Йорг Мойтен выступил с критикой ультраправых однопартийцев, влияющих на общий имидж партии.

С точки зрения Александра Рара, «Альтернатива для Германии» все время находится на грани раскола, но пока этого не происходит. Попытки спровоцировать ее разделение наблюдались и извне, потому что это станет большой удачей для тех, кто пытается ее маргинализировать.

«В АдГ действительно есть ультраправое и радикализированное крыло, но сама партия по большей части протестная. По сути, у нее нет идеологии, в нее идут разочарованные члены ХДС, которые бегут от канцлера Ангелы Меркель, так как она превратила народную консервативную партию в либерально-зеленую», — считает эксперт.

Пандемия коронавируса COVID-19 обеспечила АдГ новую волну сторонников, а именно тех, кто считает неправильным панику власти по поводу вируса и выступает против локдауна, продолжил Рар, также она включает промышленников, разочарованных в действиях властей, и тех, кто недоволен притоком беженцев в Германию.

В то же время, Владислав Белов согласился с тем, что партия давно переживает раскол, но отметил, что вряд ли официальный надзор со стороны властей ФРГ сможет оказать серьезное влияние на него.

«Перед партией стоит вопрос, сможет ли она самостоятельно выгнать из своих рядов всех нацистов.

Если это получится, честь им и хвала, а в обратном случае — она так и останется нерукопожатной. Конечно, в ней есть много нормальных людей, с которыми стоит общаться, но эта ложка дегтя в лице нацистов все портит», — указал эксперт.

Курс на выборы

Впрочем, основной вопрос, который на данный момент активно обсуждается в немецкой и европейской прессе, заключается в том, как слежка за АдГ скажется на выборах в бундестаг, которые должны пройти осенью этого года.

Согласно мартовскому опросу INSA, «Альтернатива для Германии» набирает 11% поддержки среди немцев.

Первое место в рейтинге занимает правящий блок ХДС/ХСС, его поддерживают 32,5% респондентов. На втором-третьем месте находится сразу две партии — социал-демократы и «Зеленые», получая по 17%. Четвертую строчку удерживает АдГ, за ней идет «Свободная демократическая партия» — 10%, а замыкает список «Левая партия» — 8%.

По мнению Александра Рара, «Альтернатива для Германии» в последнее время активно растет, в ней появляется крепкий, сильный и многосторонний протестный электорат, что делает ее угрозой для власть имущих в Германии.

«Введение пристального надзора за АдГ отпугнет часть граждан Германии, но гораздо больше людей будут за нее голосовать из симпатии и солидарности, видя, как ее преследуют в ФРГ. В итоге слежка за этой партией, скорее всего, может прибавить ей скрытую поддержку на предстоящих национальных выборах в бундестаг», — уверен эксперт.

В правительство АдГ все равно попасть не сможет, так как вступать с ней в коалицию никто не станет, подчеркнул Рар, однако можно спокойно прогнозировать, что ей удастся получить больше 10% на выборах и вновь стать крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге.