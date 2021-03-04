«Жить-то надо»: Кадыров захотел $250 тыс. за данные о Пригожине

Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале шуточную запись, в которой попросил у ФБР $250 тыс. за информацию о месте нахождения бизнесмена Евгения Пригожина. Глава республики приложил к записи фотографию с Пригожиным.

«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч!» — поделился с подписчиками Кадыров.

Он отметил, что «такое щедрое вознаграждение» было бы «глупо» упускать. «Поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием — возьму только наличными», — добавил он, пояснив, что его «иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США».

«А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте — не смогу забрать», — предупредил глава Чечни.

Он посоветовал представителям ФБР упаковать вознаграждение «в чемоданчик купюрами по $20» и передать через кого-нибудь в столицу Чечни. «Меня тут все знают, дорогу покажут. После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев», — пошутил Рамзан Кадыров, отметив, чтобы американские спецслужбы не присылали фальшивые деньги, так как он намерен проверить купюры.

Журналисты направили запрос в компанию Пригожина «Конкорд» в связи с заявлением Кадырова. Пресс-служба организации опубликовала на своей странице в соцсетях этот запрос и ответ бизнесмена на него: «Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что $250 тыс. один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович [Кадыров] — человек гостеприимный».

Ранее ФБР объявило о розыске 13 человек, которые проходят по делу «о вмешательстве в выборы» 2016 года. В этом списке также был бизнесмен Евгений Пригожин, который в настоящее время находится под американскими санкциями. Вашингтон уверен, что он принимал участие во вмешательстве в выборы 2016 года, когда на пост президента США избирался Дональд Трамп. Фотографии россиян были опубликованы в Twitter ФБР вашингтонского офиса.

«ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США», — отмечается в объявлении о розыске.

Американская спецслужба предложила вознаграждение до $250 тыс. за данные, которые помогли бы арестовать россиянина. После этого пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала адрес, по которому «можно найти» Пригожина и добавила: «Просим заплатить нам $250 тыс. за предоставленные сведения».

Сам предприниматель в ответ на объявление о розыске заявил, что это «шоу, как в старые ковбойские времена». Он отметил, что такие «страшилки о России» — это «прикрытие колоссального разрыва между глубинным государством и народом» США.

Пригожин, чьи слова цитировала пресс-служба «Конкорда» во «Вконтакте», добавил, что «российская угроза — основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США». «Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», — считает он.