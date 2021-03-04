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В мире

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«Власть боится»: почему Украина отказывается от реализации минских соглашений

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Большинство украинцев высказались за выполнение Киевом минских договоренностей

Почти половина украинцев выступают за выполнение Киевом минских соглашений по Донбассу, согласно опросу. Более того, большинство жителей Украины поддерживают предоставление особого статуса региону и переговоры с ЛНР и ДНР — ключевые пункты договоренностей. Однако украинские власти отказываются от полноценного выполнения соглашений, называя это невозможным. По экспертной оценке, киевские власти просто боятся националистической волны, которая сметет их при выполнении соглашений.

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Более 45% украинцев выступают за выполнение Киевом минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Согласно опросу украинского центра «Социальный мониторинг», за выход из переговорного процесса выступают 28,7% респондентов, а еще 26% не смогли дать четкого ответа на этот вопрос.

Относительно того, как решать проблему Донбасса, мнения опрошенных делятся следующими образом: 32,6% украинцев выступают за предоставления региону особого статуса и автономии в составе Украины, 27,2% признают необходимость изоляции самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а 22,1% требуют продолжения боевых действий для полного восстановления Украиной контроля над этими территориями, еще 18,1% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом более 48% украинцев уверены в необходимости диалога Киева с представителями ДНР и ЛНР для установления мира в Донбассе, смысла в этом не видят 41,7% респондентов, а 10,1% затруднились ответить.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, все опросы по теме минских соглашений, которые проводились до сих пор, приводили к тому, что большинство высказывалось в пользу мира.

«Для людей некомпетентных эти договоренности воспринимаются как путь к миру, поэтому люди в большинстве отвечают положительно. Другое дело, что в стране каждый по-разному понимает этот путь. Представители партии войны тоже за мир, но на своих условиях. А это означает, что они не готовы ни к каким компромиссам. Собственно, поэтому они являются сторонниками продолжения войны», — пояснил эксперт.

Однако пока большинство украинских граждан выступают за исполнение минских соглашений, в том числе части по предоставлению Донбассу автономии и переговоров с ДНР и ЛНР, власти Украины демонстрируют несколько неоднозначную позицию в этом вопросе.

Формально Киев не отказывается от минских соглашений, но не спешит выполнять их политическую часть, в особенности пункт о диалоге с самопровозглашенными республиками. Более того, в последнее время на Украине все чаще активно поднимается вопрос о необходимости модернизации соглашений.

Так, украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно говорил, что какие-либо выборы в регионе с последующем предоставлением ему особого статуса, следует проводит после возвращения границ под контроль Украины. Это прямо противоречит договоренностям, поскольку они предусматривают четкую последовательность возвращения Донбасса в состав Украины, и вопрос о контроле над границей следует уже после получения регионом прав широкой автономии.

Более того, руководитель офиса президента Андрей Ермак в феврале заявил, что минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. По его словам, прогресс в переговорах есть, но они идут очень медленно и сложно.

Страх власти

С момента подписания минских договоренностей прошло шесть лет, но особых подвижек до сих пор не наблюдается. Условно положительным фактором стало лишь заключение полномасштабного перемирия между сторонами конфликта в прошлом году, но с февраля в Донбассе вновь наблюдается обострение.

Стороны по очереди обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях. Шквал взаимных обвинений украинский власти разбавляют призывами к ответному огню, а также официальным заявлением СНБО о возвращении к пяти сценариям по Донбассу, содержание которых до сих пор неизвестно.

С точки зрения Михаила Погребинского, украинские власти не идут на реализацию минских соглашений, потому что боятся этого, несмотря на запрос общества на продвижение к миру. Сами договоренности включают много того, что не нравится руководству страны.

«Они не хотят им предоставлять автономию, не хотят идти в сторону включения на правах конфедерации. С их точки зрения, если они на это пойдут, то их снесет волна украинских националистов, представителей партии войны и тех, кто не хотят остановки процесса под названием «прочь от Москвы». Сохранения Донбасса в составе Украины на основе минских соглашений как раз означает остановку этого процесса, чего сильно не хочет украинская власть», — отметил эксперт.

При этом отказ от выполнения запроса общества по вопросу минских соглашений наблюдается на фоне серьезных проблем власти с рейтингами. По опросу Киевского международного института социологии, поддержка Зеленского обвалилась до 18,2%, а правящая партия «Слуга народа» в случае проведения досрочных выборов уступает оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,2% против 24,1%.

Молчание Запада

Интересным фактором в этой ситуации является то, что Евросоюз — один из ключевых партнеров Киева — последовательно поддерживает минские соглашения, и также констатирует отсутствие подвижек в их реализации. В частности, об этом прямо говорила канцлер Германии Ангела Меркель, отмечая, что в этом процессе необходим прогресс.

Однако в подходе Европы также существует ряд неоднозначных моментов. К примеру, прибывший в Киев 2 марта глава Евросовета Шарль Мишель, по сути, назвал Россию стороной украинского конфликта в Донбассе. По его словам, ЕС ожидает от Москвы обеспечения полного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к неконтролируемым украинским правительством территориям.

По мнению Михаила Погребинского, на самом деле у европейцев также, как у Киева, нет внятной позиции по минским соглашениям — Европа поддерживает мутную линию, говорит о поддержке минских соглашений, но не оказывает какого-либо давления на украинскую сторону.

«Иначе Шарль Мишель не стал бы говорить, что Россия является стороной конфликта. Или то, что Москва должна выполнять какие-то части минских соглашений, чего вообще не предусмотрено в самом тексте. Поэтому у них противоречивое отношение к этому вопросу — они не против вхождения Донбасса в состав Украины на условиях автономии, но считают, полное выполнение договоренностей станет победой президента России Владимира Путина, чего они не хотят допустить», — резюмировал эксперт.

Таким образом позиции Киева и Европы отчасти схожи, тогда как непосредственно граждане Украины ждут реализации договоренностей для установления мира в Донбассе, считает эксперт.

К слову, Зеленский сделал тему прекращения войны одной из главных в своей предвыборной кампании и уже несколько раз давал себе год для осуществления задуманного, но пока вопрос урегулирования ситуации до сих пор остается в тупике.