В тюрьму за станки: немецкий бизнесмен получил срок за поставку оборудования в Россию

В Гамбурге Высший суд осудил двух жителей Баварии за поставки России металлообрабатывающих станков в нарушение действующего эмбарго Евросоюза, сообщил представитель судебной инстанции.

Один из осужденных — 41-летний предприниматель из Аугсбурга.

Он получил наказание в виде лишения свободы на три года и девять месяцев.

Суд распорядился взыскать с него около €8 млн. Сообщается, что такая сумма была получена за 15 станков от российского покупателя — компании, действующих в области производства вооружений. Название организации не приводится.

Второй осужденный — 40-летний житель Мюнхена, внештатный сотрудник немецкой фирмы в России. В качестве наказания для него суд избрал два года тюрьмы условно. Как полагают следователи, платежи за поставки проходили через него. Суд распорядился взыскать с него €184 тыс. Кроме того, €150 тыс. нужно будет внести в качестве залога за условное освобождение.

Первого из обвиняемых сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля Германии арестовали 13 февраля прошлого года. На сайте генеральной прокуратуры ФРГ подчеркивалось, что его заключили под стражу за нарушения Закона о внешней торговле и платежах. Управляющего директора неназванной компании заподозрили в свершении семи правонарушений, причем «в каждом случае он мог действовать на коммерческой основе в интересах разведки другого государства».

В квартире бизнесмена в Аугсбурге, а также в общей сложности в 12 помещениях принадлежащей ему компании в Баварии, Берлине и Саксонии прошли обыски.

Как утверждают следователи, с января 2016 по январь 2018 года он продавал станки «конечным потребителям в России, действующим в военной сфере».

Более того, по имеющимся данным, он предоставлял проверяющим органам неверные данные о предполагаемом применении проданного оборудования. По закону, указанная продукция подпадает под перечень товаров двойного назначения, которые в Евросоюзе запрещены для экспорта в Россию.

Для обхода санкций бизнесмен заключал сделки через фиктивных получателей. Он реализовал в целом семь таких заказов на общую сумму около €8 млн. Промежуточным закупщиком, согласно данным Deutsche Welle, выступала гражданская компания, но в итоге станки поставлялись оборонному предприятию.

Антироссийские санкции за присоединение Крыма к России были введены Евросоюзом в 2014 году.

Они ограничивают для некоторых российских банков и компаний доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, а также запрещают импорт и экспорт военной техники. Кроме того, запрет распространяется на товары двойного назначения, которые можно использовать в военных целях. Для России также ограничили доступ к чувствительным технологиям, в частности в нефтяной отрасли.

В августе того же года Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. С российской стороны неоднократно звучали заявления о том, что разговаривать с РФ на языке санкций контрпродуктивно.

К запрещенным для поставок на территорию России товарам относятся мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Москвой продуктового эмбарго оцениваются примерно в $8,3 млрд в год. Под запретом оказались продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.