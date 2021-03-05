Субсидии для итальянской мафии: как у ЕС украли миллиарды евро

В Италии начался крупный судебный процесс над мафией, которая, как утверждает сторона обвинения, создала и реализовала систему, с помощью которой получила €55 млрд в виде субсидий на фермерство, выделяемых Евросоюзом.

На скамье подсудимых 97 обвиняемых. Разбирательство продлится около года, суду необходимо будет заслушать до тысячи свидетелей, часть из которых готовы нарушить омерту — так называемых «кодекс чести» итальянской мафии, согласно которому доносы и свидетельства внутри кланов недопустимы.

Заседание проходит в специально построенном здании бункерного типа на случай нападения оставшихся на свободе боевиков мафии. В процессе участвует 90 адвокатов. 2 марта, во время первого заседания, больше часа ушло только на перекличку обвиняемых. Подсудимым вменяются мошенничество, вымогательство, создание фальшивых компаний с целью получения незаконной прибыли.

Как утверждает сторона обвинения, в преступной схеме замешаны не только представители мафии, но также политики и госслужащие.

В результате мошенничества по меньшей мере €10 млн были украдено из сельскохозяйственных фондов ЕС. Это дело стало свидетельством того, как итальянская мафия в последние годы перестала заниматься наркоторговлей и вымогательством, переориентировавшись на хищение грантов ЕС, предназначенных для фермеров.

До сих пор дела, связанные с субсидиями Евросоюза квалифицировались в Италии как простое мошенничество, но теперь, когда сторона обвинения определила эту схему как мафиозную, наказание будет ужесточено — подсудимым грозит до 25 лет тюремного заключения.

На скамье подсудимых оказалась большая часть двух крупных итальянских мафиозных кланов — Баттанези и Бонтемпо Скави. Среди них предполагаемый босс клана Батанези, Себастьяно (Swagger) Бонтемпо, его подручные Блонди и Вито Корлеоне.

В приказе об аресте говорится, что кланы «характеризуются крепкими семейными узами, насилием и жестокостью». Обосновались и действуют обе организации в деревне Торторичи. В 80-е и 90-е годы семьи вели между собой войну за территорию, в результате которой погибло более 40 человек. Однако позже им удалось заключить мир, а затем они и вовсе создали и начали реализовывать общую схему мошенничества.

Основной инструмент европейской агрополитики — прямые субсидии, привязанные к площади возделываемой земли.

Сторона обвинения утверждает, что подсудимые давали взятки местным чиновникам, чтобы получить информацию о тех участках земли, на которые ЕС не выделил субсидии. Также местные власти помогали избежать запросов от фермеров на субсидирование этих территорий.

Оба мафиозных клана заключали фальшивый договор аренды, присваивали себе землю, не занимаясь сельским хозяйством. Некоторые заявки на субсидирование были поданы на такие участки, которые не позволяли заниматься фермерством. В частности, средства были выделена на территорию, принадлежащую католической церкви или участок, где строилась железная дорога.

После серии арестов трое из обвиняемых стали свидетелями — они представили следователям новые доказательства, свидетельствующие о том, что схема мошенничества с субсидиями ЕС реализовывалась с 90-х годов.

Впервые власти страны заподозрили, что средства на сельское хозяйство выделяются не по назначению в 2012 году. Тогда Джузеппе Антоци, возглавлявший на тот момент регион Неброди, поручил провести проверку и предоставить ему информацию обо всех гражданах, которые запрашивали субсидии. В 2016 году на Антоци было совершено покушение, которое стало самым громким нападением на политика в Италии с 1990-х годов. С тех пор он по-прежнему находится под государственной охраной. Во вторник Антоци посетил судебное заседание.

«Я хочу посмотреть в глаза тем, кто десятилетиями держал эту землю в заложниках», — сказал он журналистам.

По словам Антоци, жертвами мафии стали не только Евросоюз и налогоплательщики содружества, но также итальянские жители — «фермеры, молодые люди, которые хотят открыть свое дело, которые хотят найти возможность остаться в своем родном городе».

Судебный процесс в Италии может стать лишь первым подобным делом. Партия «Зеленых» на этой неделе представила доклад в Европарламенте, в котором подробно описываются схемы мошенничества, связанные с европейскими сельскохозяйственными фондами в пяти странах Центральной и Восточной Европы.

Учитывая тот факт, что Италия должна стать крупнейшим бенефициаров фонда восстановления ЕС — механизма помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам — к этому делу приковано внимание всего содружества. Как отмечает Politico, судебный процесс может в одинаковой степени как вызвать опасения внутри Евросоюза относительно распределения средств в Италии, так и продемонстрировать, что Рим серьезно настроен не допустить подобных растрат.

Параллельно с этим в Италии проходит крупнейший за 30 лет судебный процесс против мафии. На скамье подсудимых оказался наиболее могущественный клан калабрийской мафии «Ндрангеты», семья Манчозо. Среди них глава семьи 66-летний Луиджи (Дядюшка) Манчозо, и его подручные с прозвищами Волк, Толстяк и Блондинчик. Всего перед судом, который начался в январе, предстали 355 участников «Ндрангеты» и связанных с ними политиков, в том числе и несколько мэров, бизнесменов и юристов.

Сторона обвинения считает, что этот мафиозный клан занимался поставкой кокаина в Европу и ростовщичеством. Считается, что «Ндрангета» контролирует 80% торговли кокаином во всей Европе. Годовой доход преступного синдиката оценивается экспертами более чем в €50 млрд.

Последний судебный процесс подобного масштаба проходил в Италии в 1986-1987 годах и завершился осуждением 338 участников сицилийской «Коза Ностры». Прокуроры Джованни Фальконе и Паоло Борселино впоследствии были убиты мафией.