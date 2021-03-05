«Заноза в заднице»: США признали Коломойского коррупционером

Американское правительство запретило въезд в США украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому и его семье — супруге, сыну и дочери. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что визовые ограничения применяются в отношении «олигарха и бывшего украинского должностного лица Игоря Коломойского» за его причастность к коррупции в крупных размерах.

Речь идет о 2014-2015 годах, когда Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

В этот период, как уверены в Госдепартаменте, олигарх «был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства». Кроме того, в Вашингтоне заявили, что он использовал свое «политическое влияние и служебные полномочия» для того, чтобы получить личную выгоду.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что решение ввести ограничительные меры было обосновано «приверженностью Соединенных Штатов поддержке реформ в политике, экономике и секторе юстиции» Украины, так как эти реформы имеют ключевое значение для движения Киева в НАТО.

«США продолжают стоять вместе со всеми украинцами, деятельность которых продвигает реформы вперед», — подчеркнул глава Госдепа, заверив, что американские власти продолжат использовать свои возможности для привлечения к ответственности коррупционеров «в данном регионе и масштабах всего мира».

Коломойский был назначен на должность губернатора в 2014 году указом временно исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова.

В 2014 году, когда уже начался внутриукраинский конфликт на юго-востоке страны, Коломойский выступал против распада территорий Украины, а также «развернул масштабную кампанию против» самопровозглашенных республик и России.

Издание «Страна.ua» пишет, что такая риторика вполне устраивала американскую сторону. В дальнейшем олигарх углубился в политику и все больше конфликтовал с президентом Петром Порошенко. Из-за этого он был снят с должности главы региона, а Джо Байден (нынешний президент США), который в то время был вице-президентом, ровно за месяц до национализации основанного Коломойским Приватбанка звонил Порошенко и предлагал ему ускорить процесс национализации.

О звонке Байдена Порошенко заявил в прошлом году нардеп Украины Андрей Деркач. Он отметил, что телефонная запись, которую он обнародовал, датируется 16 ноября 2016 года.

«Все, что можно будет сделать, чтобы осуществить давление на Приватбанк относительно закрытия вопроса, чтобы получить следующий транш от МВФ — я бы со всем уважением рекомендовал бы как критически важное для вашей экономики и физической безопасности. Я знаю, что сложно. Коломойский — заноза в заднице и проблема для всех. Но это действительно критически важно», — отметил якобы тогда Байден.

Национализация банка была необходима для одобрения кредита МВФ.

Впоследствии американские власти обвинили Коломойского в хищении средств из Приватбанка.

Олигарх все обвинения отрицал, но после заведения уголовного дела американскими правоохранителями переехал из Женевы в Израиль. Оттуда в 2019 году (после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины) он переехал на родину.

В сети уже стали обсуждать санкции, которые ввели США. «Формально Коломойский попал под санкции за работу в качестве главы Днепропетровской области в 2014-2015. Это очень смешно, если вспомнить, что во многом именно благодаря его усилиям зона влияния США на Украине сейчас куда больше, чем она могла бы быть», — отметил журналист Вячеслав Чечило.

Некоторые эксперты считают, что визовые ограничения служат неким предупреждением самому Зеленскому, потому что Коломойский считается его ближайшим соратником.